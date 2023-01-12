Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. "Прильотів" нібито не було.

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У Бєлгородську область завітало "Бавовнятко"

Жителі міста Новий Оскол Бєлгородської області ввечері 12 січня почули 3 потужні вибухи та побачили яскравий спалах у небі.

Хтось з місцевих каже, що в полі впав невідомий об'єкт. Мовляв, це була ракета. Інші ж розповідають, що звуків "прильотів" не чули.

На Бєлгородщині чули вибухи: відео

Також у мережі з'явилося відео наслідків вибуху – в одній з автівок вибило лобове скло.

Внаслідок вибуху в авто вилетіло скло: відео

БНР, Новий Оскол. Дуже схоже на підрив складу із БК. Місцеві повідомляють, що ударів не було. Просто вибух,

– написав активіст Сергій Стерненко.

На місце вже прибули екстрені служби. Подробиці інциденту наразі з'ясовують. Інформації про постраждалих поки не було.

Росіяни готуються до нових обстрілів

Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак констатував, що Кремль вже не знає, на яку відстань слід ховати винищувачі.

За його словами, росіяни прекрасно розуміють, що "бавовни" на території їхньої терористичної держави з кожним місяцем ставатиме дедалі більше, тож до неї слід підготуватися.

Своєю чергою, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що "бавовна" в Росії – це виключно їхня справа. Адже вона є прямим наслідком війни, як і внутрішні "саботажі" та втрата керованості.

За даними Подоляка, "бавовна" у ворогів лише наростатиме. Зокрема, збільшуватимуться партизанський та диверсійний рухи.