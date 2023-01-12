Пізно ввечері 11 січня мешканці Бєлгородської області почули, що "щось гуде". Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал.
Цікаво "Зустрічайте Stormer": Лондон показав ЗРК, які передають Україні з ракетами Starstreak
Впав російський безпілотник
Після звуків гудіння раптом пролунав звук, дещо схожий на вибух і спалахнула пожежа. Водночас у низці населених пунктів Бєлгородській області почали з'являтися повідомлення про те, що зникає електрика.
Як стало відомо пізніше, "репетицію блекауту" для жителів Бєлгородської області влаштував безпілотник. При чому російський. Він ефектно врізався в лінію електропередач, після чого впав і спалахнув.
Російський безпілотник "атакує" бєлгородську ЛЕП: дивіться відео
Російські ЗМІ поширюють одразу 2 версії щодо того, що саме впало на лінії електропередач. За першою із них, упав найновіший російський дрон "Оріон", адже на місці події було знайдено уламок, схожий на ракету КАБ-20, яку цей БпЛА здатен переносити.
За іншою версією, на бєлгородські ЛЕП "напав" безпілотник "Форпост".
Останні вибухи в Бєлгородській області
У низці регіонів Росії постійно лунають вибухи, виникають пожежі та трапляються інші інциденти. Однак найчастіше це трапляється саме у Бєлгородській області, яка межує з Україною. Зокрема:
- увечері 9 січня у Бєлгородській області пролунали вибухи, а місцеві канали одразу почали повідомляти про роботу сумнозвісної російської ППО. Однак протиповітряна оборона "спрацювала" так, що 14 населених пунктів залишилися без світла. Цікаво, що того ж дня це вже були другі вибухи в регіоні;
- тоді ж вечір видався особливо неспокійним для жителів міста Шебекіно. Там була настільки гучна "бавовна", що місцевих мешканців попросили перейти в укриття, через що там виникла паніка;
- 10 січня у Шебекіно знову пролунали вибухи. Місцева влада традиційно заявила про "обстріл" з боку України, а згодом російські ЗМІ навіть заявили про нібито 5 постраждалих.