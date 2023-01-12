Україна в межах військової допомоги від Великої Британії отримає 200 таких броньовиків. Тамтешнє міноборони вирішило показати Stormer в дії.

Зверніть увагу Італія готова передати Україні ще більше військової зброї, – віцепрем'єр країни

Підтримка України зросте

Міністерство оборони Великої Британії, демонструючи кадри з роботою ЗРК Stormer HVM наголосили, що підтримка нашої держави з боку Лондона залишатиметься непохитною. Крім того, рівень допомоги не зменшиться у порівнянні з 2022 роком або й навпаки навіть зросте. Як доказ своєї підтримки, у відомстві вирішили показати, що може Stormer HVM, який надають Україні.

ЗРК Stormer HVM в дії: потужне відео

Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.



Our commitment to Ukraine remains steadfast, and we will match or exceed last year’s military support in 2023.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/fth5X4qw88 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 11, 2023

Що відомо про ЗРК Stormer HVM

Stormer HVM – це система протиповітряної оборони, яку створили на базі бронетранспортера Alvis Stormer. Вона бачить ворожі літаки та гелікоптери на відстані до 18 кілометрів.

Цей комплекс оснащений переносними ракетами Starstreak, їхня швидкість втричі перевищує швидкість звуку. Вони являють собою три дротики, які мають ударні детонатори та розривні боєголовки для багаторазового влучання в ціль.

Маса ЗРК – 12,7 тонни, довжина – понад 5 метрів, максимальна швидкість – 80 кілометрів на годину. Кількість членів екіпажу – 4 особи. Варто відзначити, що Велика Британія вже надавала ці ЗРК Україні минулого року, аде для посилення нашої протиповітряної оборони виділила ще 200 одиниць.