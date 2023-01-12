Поздним вечером 11 января жители Белгородской области услышали, что "что-то гудит". Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал.
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Упал российский беспилотник
После звуков жужжания вдруг раздался звук, несколько похожий на взрыв и вспыхнул пожар. В то же время в ряде населенных пунктов Белгородской области начали появляться сообщения, что исчезает электричество.
Как стало известно позже, "репетицию блэкаута" для жителей Белгородской области устроил беспилотник. Причем российский. Он эффектно врезался в линию электропередач, после чего упал и загорелся.
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Российские СМИ распространяют сразу 2 версии по поводу того, что именно упало на линии электропередач. По первой из них упал новейший российский дрон "Орион", ведь на месте происшествия был найден обломок, похожий на ракету КАБ-20, которую этот БпЛА способен переносить.
По другой версии, на белгородские ЛЭП "напал" беспилотник "Форпост".
Последние взрывы в Белгородской области
В ряде регионов России постоянно раздаются взрывы, возникают пожары и происходят другие инциденты. Однако чаще всего это происходит именно в Белгородской области, граничащей с Украиной. В частности:
- вечером 9 января в Белгородской области прогремели взрывы, а местные каналы сразу начали сообщать о работе печально известной российской ПВО. Однако противовоздушная оборона "сработала" так, что 14 населенных пунктов остались без света. Интересно, что в тот же день уже были вторые взрывы в регионе;
- тогда же вечер оказался особенно беспокойным для жителей города Шебекино. Там был настолько громкий "хлопок", что местных жителей попросили перейти в укрытие, из-за чего там возникла паника;
- 10 января в Шебекино снова раздались взрывы. Местные власти традиционно заявили об "обстреле" со стороны Украины, а впоследствии российские СМИ даже заявили о якобы 5 пострадавших.