Она пожаловалась лично Владимиру Путину, что ее город каждую ночь бомбят, а ведь они не "Донецк или Луганск", с ними так нельзя. Циническое видео появилось в одном из местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

Важно Нет дня без "хлопка": в Белгородской области снова раздались взрывы

В видео дама жалуется, что российские дети боятся обстрелов. Очевидно, по ее логике бомбить можно только украинских детей. Они ведь наверняка не боятся, и не умирают от испуга.

Обратите внимание! 11 января в Авдеевке Донецкой области от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка. Ребенка звали Эля. Из-за российских обстрелов она вместе с бабушкой и дедушкой жила в подвале.

Но неуважаемой даме на это все равно, ведь Шебекино – это не "Донецк или Луганск", российские города бомбить нельзя.

Владимир Владимирович, мы за вас голосовали. Мы вам доверяли. Мы так больше жить не можем. В городе Шебекино каждый день идут обстрелы. Дети боятся. Есть жертвы, ранены. Никаких мер не принимают. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы Россия, почему нас бросили?,

– возмущается женщина на видео.

Она жалуется, что власти не выплачивают жителям приграничных регионов никаких денег, а также не способствуют их переселению в отдаленные регионы России. Женщина в слезах говорит, что "их никто не слышит". Хочется уверить ее: вас все слышат. Просто вашему бункерному диктатору на вас глубоко плевать.

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Добавим, что "хлопок" в городе Шебекино, что в Белгородской области, расцвела вечером 9 января Людей призывали спускаться в подвалы, чем они были не очень довольны.

Впоследствии в результате громких взрывов в Шебекино в некоторых районах пропал свет. По имеющейся информации, в городе произошел обрыв линии. Собственно, это и повлекло за собой отсутствие электроэнергии в ряде населенных пунктов поблизости.

Интересно, что утром того же 9 января уже сообщали о "хлопке" в Шебекино. Тогда местные власти поспешили успокоить население ложками о "работе ПВО".