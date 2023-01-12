Историю 6-летней Эли рассказал волонтер Влад Маховский. Он рассказал, что познакомился с ребенком, когда та была в подвале с дедушкой и бабушкой, ведь все они прятались от обстрелов.

Напомним В Авдеевке от сердечного приступа скончалась 6-летняя девочка

Дедушка и бабушка отказались эвакуироваться

Влад Маховский рассказал, что когда он впервые разговаривал с 6-летней Элей, она рассказывала, что ей страшно. Поэтому волонтер предложил дедушке и бабушке вместе с внучкой уехать из города и эвакуироваться в более безопасные регионы. Однако они отказались. Через какое время волонтер снова предложил уехать, на что еще раз услышал отказ.

6-летняя Эля в подвале в Авдеевке: смотрите видео

День рождения Эли был в сентябре. Тогда Влад Маховский привез ребенку торт и подарок, но тогда и после дедушка и бабушка отказывали волонтеру во встречах с Элей. Потому девочка с родственниками осталась в городе.

6-летняя Эля из Авдеевки: смотрите видео

Несколько месяцев спустя жизнь ребенка оборвалась – ему внезапно стало плохо ночью 11 января. По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ. В военной администрации города раньше рассказывали, что отец девочки умер, а мама на заработках за границей.

Люди в Авдеевке не хотят эвакуироваться

Авдеевка находится под постоянными вражескими обстрелами, поэтому большинство людей выехали в более безопасные регионы, однако 2,5 тысячи человек до сих пор остаются там. Среди них есть и дети.

Глава военной администрации города Виталий Барабаш заявил, что в последние недели никто не обращался с желанием эвакуироваться.

В городе остаются стражи порядка, но они не могут заставлять людей уезжать, поскольку это нарушение прав и свобод. Решение должно быть добровольным.