О гибели срочников пишут в сети, сообщает 24 канал. Кроме того, заявляют, что есть пострадавшие.

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Интересно, что произошло, и почему не сработала легендарное российское "ПВО". Очевидно, она потратила все свои ресурсы, сбивая воздушные шарики.

Местные власти все-таки похвалились работой "ПВО"

Жители Белгородской области истерикуют в сети. Они насчитали несколько десятков "хлопков". Между тем местные власти традиционно похвастались работой "ПВО". Кроме того, губернатор сделал глубокое заявление о "жертв и пострадавших нет".

Россияне – паникуют

Вместо того чтобы что-то менять в своей стране-террористке, местные жители записывают никому не нужные обращения к Владимиру Путину. Россияне до сих пор радуют себя иллюзиями, что их нытье слышат в бункере. Так жительница села Шебекино (Белгородская область) огорчилась, что больше не может "так жить".

Мы так больше жить не можем. В городе Шебекино каждый день идут обстрелы. Дети боятся. Есть жертвы, ранены. Никаких мер не принимают. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы Россия, почему нас бросили?

– возмущается россиянка.

При этом она не забыла добавить, что голосовала за "Владимира Владимировича".