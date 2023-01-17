В России продолжает происходить что-то очень странное. В Белгородской области в ночь на 17 января жители слышали громкие взрывы. Их насчитали несколько десятков. Понятное дело, что местные власти решили успокоить баснями о "работе ПВО".

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"Хлопало", пока в Украине – тревоги

Известно, что взрывы в Белгородской области прогремели тогда, когда в Украине – воздушные тревоги. В частности, в Харьковской области, граничащей с ней. По данным местных телеграм-каналов, произошло 25 взрывов. Также поступила информация о якобы 7 "отработках ПВО". В сети уже жалуются, не началось ли наступление с Востока.

Губернатор уже поспешил успокоить горожан. Мол, оперативные службы уже разбираются, что произошло. По предварительным данным, уверяет он, обошлось без разрушений и пострадавших. В то же время, он пообещал сообщить, если что-то изменится.

Громкие взрывы в Белгороде испугали россиян: смотрите видео

В местных пабликах заметили, что мощные взрывы слышали в районе поселка Комсомольское. А еще мы увидели у них очень много милашества. Нам просто ужасно нравится, как они все суетятся, переживают, жалуются.



Россияне напуганы взрывами в Белгороде / Скриншот

А еще россияне призывают не снимать ПВО. Простите, у нас здесь просто истерический смех. Просят не снимать работу ПВО, которой сами себя обстреливают. Это сюр, и он возможен только в России.



Россияне призывают не снимать работу ПВО / Скриншот

Более того, уже даже успели обнаружить какие-то обломки. Мы, конечно, не эксперты. Так что предполагать, какие там железки россияне подобрали – сложно. В то же время ценен тот факт, что им страшно. Если им страшно, это значит, что все идет по плану.

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Надеемся, утром мы узнаем, что "хлопало" Белгород на протяжении целой ночи. Это, по нашему мнению, самая малая беда, которая может постигнуть россиян. Пусть им будет с каждым днем все страшнее. Это только начало.