У Росії продовжує відбуватися щось вкрай дивне. У Бєлгородській області у ніч проти 17 січня мешканці чули гучні вибухи. Їх нарахували кілька десятків. Ясна річ, що місцева влада вирішила заспокоїти байками про "роботу ППО".

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"Бавовнило", поки в Україні – тривоги

Відомо, що вибухи у Бєлгородській області пролунали тоді ж, коли в Україні – повітряні тривоги. Зокрема, у Харківській області, яка межує з нею. За даними місцевих телеграм-каналів, сталося 25 вибухів. Також надійшла інформація про буцімто 7 "відпрацювань ППО". У мережі вже бідкаються, чи не почався наступ зі Сходу.

Губернатор уже поспішив заспокоїти містян. Мовляв, оперативні служби вже розбираються, що сталося. За попередніми даними, запевняє він, минулося без руйнувань та постраждалих. Водночас він пообіцяв повідомити, якщо щось зміниться.

Гучні вибухи у Бєлгороді налякали росіян: дивіться відео

У місцевих пабліках зауважили, що потужні вибухи чули у районі селища Комсомольське. А ще ми побачили у них дуже багато милоти. Нам просто страшенно подобається, як вони всі метушаться, переживають, бідкаються.



Росіяни нажахані вибухами у Бєлгороді / Скриншот

А ще росіяни закликають не знімати роботу ППО. Вибачте, у нас тут просто істеричний сміх. Просять не знімати роботу ППО, якою самі ж себе обстрілюють. Це сюр, і він можливий лише в Росії.



Росіяни закликають не знімати роботу ППО / Скриншот

Ба більше, уже навіть встигли виявити якісь уламки. Ми, звичайно ж, не експерти. Тож припускати, які там залізячки росіяни підібрали – складно. Водночас цінним є той факт, що їм страшно. Якщо їм страшно, то це означає, що все йде за планом.

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Маємо надію, зранку ми дізнаємося, що "бавовнило" Бєлгород упродовж цілісінької ночі. Це, на нашу думку, найменше лихо, яке може спіткати росіян. Нехай їм буде з кожним днем усе страшніше. Це ж лише початок.