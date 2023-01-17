Загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.

Зверніть увагу Майже 800 окупантів і засіб ППО: втрати ворога станом на 16 січня

Втрати ворога станом на 17 січня

  • танків – 3 121 (+3);
  • бойових броньованих машин – 6 215 (+11);
  • артилерійських систем – 2 104 (+5);
  • РСЗВ – 441 (+3);
  • засобів ППО – 220 (+0);
  • літаків – 286 (+0);
  • гелікоптерів – 276 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0);
  • крилатих ракет – 749 (+0);
  • кораблів /катерів – 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7);
  • спеціальної техніки – 190 (+0).


Втрати росіян на війні станом на 17 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога: останні новини

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