Загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.
Зверніть увагу Майже 800 окупантів і засіб ППО: втрати ворога станом на 16 січня
Втрати ворога станом на 17 січня
- танків – 3 121 (+3);
- бойових броньованих машин – 6 215 (+11);
- артилерійських систем – 2 104 (+5);
- РСЗВ – 441 (+3);
- засобів ППО – 220 (+0);
- літаків – 286 (+0);
- гелікоптерів – 276 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0);
- крилатих ракет – 749 (+0);
- кораблів /катерів – 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7);
- спеціальної техніки – 190 (+0).
Втрати росіян на війні станом на 17 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати ворога: останні новини
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