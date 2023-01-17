Загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.

Зверніть увагу Майже 800 окупантів і засіб ППО: втрати ворога станом на 16 січня

Втрати ворога станом на 17 січня

танків – 3 121 (+3);

бойових броньованих машин – 6 215 (+11);

артилерійських систем – 2 104 (+5);

РСЗВ – 441 (+3);

засобів ППО – 220 (+0);

літаків – 286 (+0);

гелікоптерів – 276 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0);

крилатих ракет – 749 (+0);

кораблів /катерів – 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7);

спеціальної техніки – 190 (+0).



Втрати росіян на війні станом на 17 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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