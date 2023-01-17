Общие боевые потери России на 17 января уже составляют 116 950 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.

Обратите внимание Почти 800 оккупантов и средство ПВО: потери врага по состоянию на 16 января

Потери врага по состоянию на 17 января

  • танков – 3121 (+3);
  • боевых бронированных машин – 6215 (+11);
  • артиллерийских систем – 2104 (+5);
  • РСЗО – 441 (+3);
  • средства ПВО – 220 (+0);
  • самолетов – 286 (+0);
  • вертолетов – 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
  • крылатых ракет – 749 (+0);
  • кораблей/катеров – 17 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);
  • специальной техники – 190 (+0).


Потери россиян на войне по состоянию на 17 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага: последние новости

  • 16 января глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына подтвердила, что местный коллаборант пошел на концерт Кобзона. После 3 – 5 взрывов в городе Запорожье "глава районной администрации" Кичигин погиб.
  • По данным "ЧЕСТНО", в 2022 году украинское подполье уничтожило по меньшей мере 19 предателей Украины. Больше всего – на Херсонщине и Запорожье. Их список читайте здесь.
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