Общие боевые потери России на 17 января уже составляют 116 950 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.

Обратите внимание Почти 800 оккупантов и средство ПВО: потери врага по состоянию на 16 января

Потери врага по состоянию на 17 января

танков – 3121 (+3);

боевых бронированных машин – 6215 (+11);

артиллерийских систем – 2104 (+5);

РСЗО – 441 (+3);

средства ПВО – 220 (+0);

самолетов – 286 (+0);

вертолетов – 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);

крылатых ракет – 749 (+0);

кораблей/катеров – 17 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);

специальной техники – 190 (+0).



Потери россиян на войне по состоянию на 17 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага: последние новости