Эту операцию провела боевая группа К-2 54-й бригады. Рацию они смогли подобрать с помощью дрона.

Заметьте Под Белгородом в расположении кафиров командир взорвал гранату: есть жертвы и раненые

Как наши военные больше недели прослушивали и уничтожали врага

Наши военные на Северско-соледарском направлении в Донецкой области заметили в умершего россиянина рацию. Ее он в декабре 2022 года оставил после себя в "наследство" возле окопа.

К2 подумали себе, что такое добро не должно без дела лежать и запустили к тому месту дрон с веревочкой! Пришлось повозиться, но радейку таки забрать смогли,

– рассказали военные.

Впоследствии они еще 9 дней слушали секретные разговоры русских оккупантов.

"И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов", – рассказали бойцы.

Как наши бойцы получили технику врага: смотрите видео

Украинские военные объяснили, что в этой истории две составляющие успеха:

мастерство оператора;

знаменитое русское "головотяпство".

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что радиостанции так никто и не перепрошил, хотя этого требует протокол безопасности при потере одной рации.

Последние потери врага