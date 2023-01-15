Случилось это 14 января на территории сельского дома культуры на хуторе Тоненькое, где размещались военные. Имя командира российские СМИ не сообщили, пишет 24 Канал.

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Взрыв привел к пожару

Место, где бросить ручную гранату, военный выбрал замечательное – рядом с боеприпасами, находившимися в комнате хранения оружия. Поэтому в результате взрыва они сдетонировали, что привело к пожару. Его площадь достигла 450 квадратных метров, поэтому на тушение понадобилось около четырех часов.

Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое произошел пожар. Внутри были боеприпасы, они сдетонировали,

– сообщили в России.

В российских СМИ добавили, что из-за этого 15 жителей из соседних домов были вынуждены эвакуировать.

Сейчас место пожара оцеплено, ведь местные саперы считают, что на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

По меньшей мере трое погибли

По разным оценкам российских СМИ:

погибли трое военнослужащих,

от 10 до 16 человек пострадали,

8 – пропали без вести.

В СМИ сообщили, что устроил взрыв военнослужащий из Свердловской области. Все же пострадавшие и погибшие были мобилизованными.

Был ли среди погибших и сам виновник "фейерверка" – не сообщается. Отметим, что по состоянию на 15:00 в России официально информацию о пострадавших и умерших пока не подтвердили.

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