Цю операцію здійснила бойова група К-2 54-ї бригади. Рацію вони змогли підібрати з допомогою дрона.
Зауважте Під Бєлгородом у розташуванні окупантів командир підірвав гранату: є жертви та поранені
Як наші військові понад тиждень прослуховували та знищували ворога
Наші військові на Сіверсько-соледарському напрямку, що у Донецькій області, помітили біля померлого росіянина рацію. Її він у грудні 2022 року залишив по собі у "спадок".
К2 подумали собі, що таке добро не має без діла лежати та запустили до того місця дрон з мотузочкою! Довелось пововтузитись, та радєйку таки забрати змогли,
– розповіли військові.
Згодом вони ще 9 днів слухали секретні розмови російських окупантів.
"І чим більше було розмов, тим менше ставало окупантів", – розповіли бійці.
Як наші бійці здобули техніку ворога: дивіться відео
Українські військові пояснили, що в цій історії дві складові успіху:
- майстерність оператора;
- знамените російське "головотяпство".
У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що радіостанції так ніхто і не перепрошив, хоч цього вимагає протокол безпеки при втраті однієї рації.
Останні втрати ворога
- Українські військові з 24 лютого 2022 року по 16 січня 2023 ліквідували на війні 116 тисяч 950 росіян. Тільки за добу 16 січня – 870 ворогів.
- Втрачають окупанти й техніку. Так, вони сміливо можуть відняти понад 3 тисячі танків, 220 ППО, 276 гелікоптерів та 286 літаків. Детальніше читайте за посиланням.
- Також наші бійці на Луганщині з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив". Ще один такий пошкодили.