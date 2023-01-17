Цю операцію здійснила бойова група К-2 54-ї бригади. Рацію вони змогли підібрати з допомогою дрона.

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Як наші військові понад тиждень прослуховували та знищували ворога

Наші військові на Сіверсько-соледарському напрямку, що у Донецькій області, помітили біля померлого росіянина рацію. Її він у грудні 2022 року залишив по собі у "спадок".

К2 подумали собі, що таке добро не має без діла лежати та запустили до того місця дрон з мотузочкою! Довелось пововтузитись, та радєйку таки забрати змогли,

– розповіли військові.

Згодом вони ще 9 днів слухали секретні розмови російських окупантів.

"І чим більше було розмов, тим менше ставало окупантів", – розповіли бійці.

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Українські військові пояснили, що в цій історії дві складові успіху:

майстерність оператора;

знамените російське "головотяпство".

У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що радіостанції так ніхто і не перепрошив, хоч цього вимагає протокол безпеки при втраті однієї рації.

Останні втрати ворога