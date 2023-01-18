Актуальную информацию о ситуации на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание "Любит символические даты": Путин может объявить вторую волну мобилизации уже сегодня, – ISW

Самая сложная ситуация – на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты сосредотачиваются на наступательных операциях на оси Бахмута. Российские захватчики не имеют никакого успеха. В частности, в ВСУ заявили о неудачном наступлении россиян на оси Авдеевки.

Украинские защитники отразили атаки врага в окрестностях таких населенных пунктов:

  • Белогоровка;
  • Соль;
  • Красноя Гора;
  • Бахмут;
  • Клещевка;
  • Марьинка;
  • Водяное;
  • Невельское.

Что происходит на фронте 18 января: показываем на карте

Какая ситуация на других направлениях

Ситуация остается без изменений на Волыни, Полесье, Северщине и Слобожанщине.

Кроме того, в ВСУ отметили, что наступательных группировок пока не зафиксировали. Тем временем Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию. На аэродромах страны и в ее воздушном пространстве продолжаются совместные учения летательного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Белоруссии.

Российские захватчики в течение суток продолжали обстреливать по всей линии столкновения с артиллерией и минометами. Враг открывал огонь по следующим направлениям:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Новопавловском;
  • Запорожскому;
  • Херсонском.

Потери врага

Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 18 января известно, что ликвидировать удалось 117 770 российских оккупантов.

Также уничтожить удалось:

  • танков – 3130;
  • боевых бронированных машин – 6225;
  • артиллерийских систем – 2108;
  • РСЗО – 442;
  • средств ПВО – 220;
  • самолетов – 287;
  • вертолетов – 276;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876;
  • крылатых ракет – 749;
  • кораблей/катеров – 17.