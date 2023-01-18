Актуальную информацию о ситуации на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте в материале 24 Канала.
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Самая сложная ситуация – на Бахмутском направлении
В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты сосредотачиваются на наступательных операциях на оси Бахмута. Российские захватчики не имеют никакого успеха. В частности, в ВСУ заявили о неудачном наступлении россиян на оси Авдеевки.
Украинские защитники отразили атаки врага в окрестностях таких населенных пунктов:
- Белогоровка;
- Соль;
- Красноя Гора;
- Бахмут;
- Клещевка;
- Марьинка;
- Водяное;
- Невельское.
Что происходит на фронте 18 января: показываем на карте
Какая ситуация на других направлениях
Ситуация остается без изменений на Волыни, Полесье, Северщине и Слобожанщине.
Кроме того, в ВСУ отметили, что наступательных группировок пока не зафиксировали. Тем временем Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию. На аэродромах страны и в ее воздушном пространстве продолжаются совместные учения летательного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Белоруссии.
Российские захватчики в течение суток продолжали обстреливать по всей линии столкновения с артиллерией и минометами. Враг открывал огонь по следующим направлениям:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Новопавловском;
- Запорожскому;
- Херсонском.
Потери врага
Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 18 января известно, что ликвидировать удалось 117 770 российских оккупантов.
Также уничтожить удалось:
- танков – 3130;
- боевых бронированных машин – 6225;
- артиллерийских систем – 2108;
- РСЗО – 442;
- средств ПВО – 220;
- самолетов – 287;
- вертолетов – 276;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876;
- крылатых ракет – 749;
- кораблей/катеров – 17.