Актуальную информацию о ситуации на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

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Самая сложная ситуация – на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты сосредотачиваются на наступательных операциях на оси Бахмута. Российские захватчики не имеют никакого успеха. В частности, в ВСУ заявили о неудачном наступлении россиян на оси Авдеевки.

Украинские защитники отразили атаки врага в окрестностях таких населенных пунктов:

Белогоровка;

Соль;

Красноя Гора;

Бахмут;

Клещевка;

Марьинка;

Водяное;

Невельское.

Что происходит на фронте 18 января: показываем на карте

Какая ситуация на других направлениях

Ситуация остается без изменений на Волыни, Полесье, Северщине и Слобожанщине.

Кроме того, в ВСУ отметили, что наступательных группировок пока не зафиксировали. Тем временем Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию. На аэродромах страны и в ее воздушном пространстве продолжаются совместные учения летательного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Белоруссии.

Российские захватчики в течение суток продолжали обстреливать по всей линии столкновения с артиллерией и минометами. Враг открывал огонь по следующим направлениям:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Новопавловском;

Запорожскому;

Херсонском.

Важно! За сутки украинские защитники нанесли 12 ударов по концентрации российских оккупантов.

Потери врага

Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 18 января известно, что ликвидировать удалось 117 770 российских оккупантов.

Также уничтожить удалось: