Росіяни, як і раніше, не полишають своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

До речі Українська артилерія знищила 6 районів зосередження ворога: карта бойових дій на 16 січня

ЗСУ відбили чисельні атаки росіян

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Побєда Донецької області.

На Куп'янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському – продовжує оборонятися.

Сили оборони відбили атаки ворога в районі Бахмута й Соледара: карта

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині, а загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Окупанти ведуть наступ та обстріли на Авдіївському напрямку: карта

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон.

ЗСУ завдають втрат окупантам

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Крім того, Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат Росії у війні. Станом на ранок 17 січня загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових. Також противник втратив: