Про ситуацію на різних напрямках фронту повідомили в командуванні української армії.

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Що відбувається на різних напрямках

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Білогорівка Луганської області;

Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар'їнка на Донеччині.

На Харківщині мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них: Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар'ївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар'їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ в районах понад 24 населених пунктів, в тому числі: Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

Успіхи наших захисників

Українська авіація протягом минулої доби завдала: 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

1 пункт управління;

6 районів зосередження живої сили та військової техніки;

1 склад боєприпасів;

1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Де ворог веде наступ

Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі.

А минулої доби окупанти завдали 2 ракетних удари та здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі України.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту