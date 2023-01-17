Россияне по-прежнему не оставляют своих намерений захватить полностью Донецкую область. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кстати Украинская артиллерия уничтожила 6 районов сосредоточения врага: карта боевых действий на 16 января

ВСУ отразили многочисленные атаки россиян

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском продолжает обороняться.

Силы обороны отразили атаки врага в районе Бахмута и Соледара: карта

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них – Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населённых пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Оккупанты ведут наступление и обстрелы на Авдеевском направлении: карта

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополье Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, получили Саблуковка, Качкаровка, Ольга, Тягинка, Ингулец и Херсон.

ВСУ наносят урон оккупантам

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

Кроме того, Генштаб ВСУ обновил данные по потерям России в войне. По состоянию на утро 17 января общие боевые потери России к 17 января уже составляют 116 950 военных. Также противник потерял: