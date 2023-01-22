Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що Кінбурнська коса може перейти під контроль Сил оборони України до початку туристичного сезону.

Зверніть увагу Кінбурнська коса є "ключем" до трьох великих портів, – ветеран ВМС України

ГУР МО активно працює над деокупацією Херсонщини

За його словами, Головне управління розвідки Міноборони зараз активно працює над деокупацією лівого берега Дніпра у Херсонській області.

Новий туристичний сезон нас порадує,

– сказав Андрій Юсов.

Також в ефірі прозвучало, що зараз українською розвідкою багато роботи проводиться для деокупації захоплених російськими військами частин Херсонської і Запорізької областей.

Яка ситуація на Кінбурнській косі