Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.

Обратите внимание Кинбурнская коса является "ключом" в три больших порта, – ветеран ВМС Украины

ГУР МО активно работает над деоккупацией Херсонщины

По его словам, Главное управление разведки Минобороны сейчас активно работает над деоккупацией левого берега Днепра в Херсонской области.

Новый туристический сезон нас порадует,
– сказал Андрей Юсов.

Также в эфире прозвучало, что сейчас украинская разведка много работы проводит для деоккупации захваченных российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей.

Какая ситуация на Кинбурнской косе

  • Кинбурнская коса – это единственная территория в Николаевской области, все еще временно оккупированная россиянами. В ВСУ информировали, что для деоккупации Кинбурнской косы нужны еще некоторые усилия.
  • Чаще всего россияне атакуют наших военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также избивают "Шахидами" и артиллерией.
  • Наши пограничники рассказали, что на косе расположены подразделения России, а именно донские "казаки". По данным наших бойцов, кроме личного состава, оккупанты имеют бронированную технику, "Тигры", "Уралы".
  • Силы обороны постоянно отрабатывают по оккупантам на Кинбурнской косе. Однако работу нашим воинам по освобождению косы усложняет плохая погода, а также уверенность в отсутствии там гражданских.