Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.

Обратите внимание Кинбурнская коса является "ключом" в три больших порта, – ветеран ВМС Украины

ГУР МО активно работает над деоккупацией Херсонщины

По его словам, Главное управление разведки Минобороны сейчас активно работает над деоккупацией левого берега Днепра в Херсонской области.

Новый туристический сезон нас порадует,

– сказал Андрей Юсов.

Также в эфире прозвучало, что сейчас украинская разведка много работы проводит для деоккупации захваченных российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей.

Какая ситуация на Кинбурнской косе