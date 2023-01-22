Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Кинбурнская коса может перейти под контроль сил обороны Украины до начала туристического сезона.
Обратите внимание Кинбурнская коса является "ключом" в три больших порта, – ветеран ВМС Украины
ГУР МО активно работает над деоккупацией Херсонщины
По его словам, Главное управление разведки Минобороны сейчас активно работает над деоккупацией левого берега Днепра в Херсонской области.
Новый туристический сезон нас порадует,
– сказал Андрей Юсов.
Также в эфире прозвучало, что сейчас украинская разведка много работы проводит для деоккупации захваченных российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей.
Какая ситуация на Кинбурнской косе
- Кинбурнская коса – это единственная территория в Николаевской области, все еще временно оккупированная россиянами. В ВСУ информировали, что для деоккупации Кинбурнской косы нужны еще некоторые усилия.
- Чаще всего россияне атакуют наших военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также избивают "Шахидами" и артиллерией.
- Наши пограничники рассказали, что на косе расположены подразделения России, а именно донские "казаки". По данным наших бойцов, кроме личного состава, оккупанты имеют бронированную технику, "Тигры", "Уралы".
- Силы обороны постоянно отрабатывают по оккупантам на Кинбурнской косе. Однако работу нашим воинам по освобождению косы усложняет плохая погода, а также уверенность в отсутствии там гражданских.