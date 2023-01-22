Вениамин родом из Харькова, на войне спасал жизнь своим побратимам, но, к сожалению, не уберег себя. Мужчина также был членом партии "Европейская Солидарность".

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В день смерти "Рафа" родился его внук

Побратимы и сестры по оружию вспоминают Вениамина как невероятного человека, врача, который поставил на ноги многих маленьких харьковчан. В день гибели "Рафа" его дочь родила внука, которого он так ждал.

Прощание с защитником состоится в Харькове 23 января в 10:00 в храме Иоанна Богослова (улица Большая Панасовская, 105а).

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина!

Какая ситуация в Бахмуте