Моменти влучення в будинок зафіксували журналісти Al Jazeera, які перебували у Бахмуті Донецької області. Вони зазначили, що росіяни посилили обстріли міста.

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Журналісти показали, яким місто зробили обстріли російської артилерії. На відео постійно чути вибухи.

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Генштаб Збройних Сил України 20 січня повідомив, що ворог зосередив сили та ресурси на штурмі Бахмута та Авдіївки. Захисникам вдається відбивати атаки.

На Бахмутському напрямку росіяни за останню добу обстріляли Верхньокам'янське, Виїмку, Білогорівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку і Майорськ Донецької області.

Росіяни не контролюють Бахмут

Пропагандисти Кремля вже кілька разів заявляли, що Росія контролює Бахмут. Проте представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що хоч загарбники мають певні успіхи, але не контролюють все місто. За словами Кірбі, поблизу Бахмута та Соледара тривають важкі бої.

Кірбі розповів, що росіяни намагаються закидати тілами своїх військових українські позиції. У штурм ідуть переважно вагнерівці.

Станом на сьогоднішній ранок (19 січня – 24 Канал) ми не оцінюємо, що росіяни фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку, – запевнив Кірбі.

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