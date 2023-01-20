Про ситуацію на фронті станом на ранок 20 січня повідомили в Генштабі ЗСУ. Детальніше розповідає
24 Канал.
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Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили три безпілотники типу Ланцет-3".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили одразу 6 пунктів управління, 8 районів зосередження окупантів та склад боєприпасів.
Окупанти готують приховану мобілізацію в Криму
Росія готується до прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі виклики до військових комісаріатів почали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.
Зверніть увагу! Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули польовий шпиталь", де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнера".
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Коли може статися нове вторгнення з Білорусі: в ISW змінили свій прогноз щодо ймовірної дати Підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів
Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі ЗСУ наголошують, що на всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах.
Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.
Сили оборони відбили атаки ворога в районах 16 населених пунктів
Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.
Детальніше про ситуацію на напрямках фронту На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з Білоруссю навчань, Росія нарощує авіаційне угруповання. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп'янська на Харківщині. На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку – із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області. На Авдіївському – під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському – обстріляно Вугледар, Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти обстріляли Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив.