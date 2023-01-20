Про ситуацію на фронті станом на ранок 20 січня повідомили в Генштабі ЗСУ. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Українська авіація завдала 21 удар по ворогу

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили три безпілотники типу Ланцет-3".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили одразу 6 пунктів управління, 8 районів зосередження окупантів та склад боєприпасів.

Окупанти готують приховану мобілізацію в Криму

Росія готується до прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі виклики до військових комісаріатів почали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.