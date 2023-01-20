О ситуации на фронте по состоянию на утро 20 января сообщили в Генштабе ВСУ. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Украинская авиация нанесла 21 удар по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины уничтожили три БПЛА типа Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили сразу 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов.

Оккупанты готовят скрытую мобилизацию в Крыму

Россия готовится к скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.