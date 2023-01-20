О ситуации на фронте по состоянию на утро 20 января сообщили в Генштабе ВСУ. Подробнее рассказывает
24 Канал.
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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины уничтожили три БПЛА типа Ланцет-3".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили сразу 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов.
Оккупанты готовят скрытую мобилизацию в Крыму
Россия готовится к скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.
Обратите внимание! Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули полевой госпиталь, где лечат более 300 военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнера".
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Когда может произойти новое вторжение из Беларуси: в ISW изменили свой прогноз по вероятной дате Повышенная угроза авиационных и ракетных ударов
За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе ВСУ отмечают, что на всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.
Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняется.
Силы обороны отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов
Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.
Детальнее о ситуации на направлениях фронта На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку. Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и Ветеринарного, Стрелкового, Зеленого, Старицы, Волчанская, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двухлетнего и Купянска в Харьковской области. На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области. На Лиманском направлении – из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площадки, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском – под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском – обстреляны Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское. На Херсонском направлении оккупанты обстреляли Качкаровку, Республиканец, Тягинку, Ивановку, Новотягинку, Токаровку, Ингулец, Херсон, Благовещенское и Разлив.