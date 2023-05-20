Герой загинув під час виконання бойового завдання у листопаді 2022 року. Він брав активну участь у звільненні міста Лиман, на Донеччині.

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Віталій на неї так чекав

У мережі вдова Героя повідомила, що нарешті вона стала мамою, а Віталій – татом. У зворушливому дописі вона закликала знайомих у Слов'янську привітати добровольця й подарувати йому квіти.

Будь ласка, всі хто знає мого чоловіка, Віталія Киркач-Антоненка, привітайте його з тим, що він став батьком. Хто в Слов'янську, провідайте його і подаруйте Вітасику квіти. Він ніколи не зможе обійняти свою маленьку донечку, але Віталій так на неї чекав,

– розчулила мережу жінка.

Вона поділилася з користувачами мережі тим, як разом з чоловіком мріяли про народження дитини, уявляли радість та гордість, коли зможуть взяти на руки немовля. Наталія також подякувала усім небайдужим, які протягом останніх 6 місяців піклувалися про неї з дитиною та підтримували.



Дружина Віталія з новонародженою донечкою / Фото Наталії Киркач-Антоненко

З коментарів друзів у соцмережі стало зрозуміло, що донечку назвали на честь загиблого Героя та батька – Віталіною. Під публікацією українці бажали матері з дитиною міцного здоров'я та щастя, а Віталій – захищатиме їх з неба:

"Благословляю тебе і маленьку потіху… Нехай частинка Віталія росте здоровою, мудрою дівчинкою… Ти надзвичайна";

"Вітаю родину з народженням донечки, бо ви є родина, з вами завжди поруч буде тато, навіть з небес. Божої опіки вам";

"Вітаю Вас з народженням донечки, такі особливі дні зараз: пахучі, красиві трагічні. Хай доля дарує щастя і багато любові! Дякую Вашому татові й схиляю голову перед мамою!";

"Її тато завжди буде її оберігати й буде її янголом охоронцем";

"Вітаю! Щасливої долі манюні! Татусик оберігатиме своїх любих дівчаток, ви його все! Думаю, він і зараз поруч... Дякую ВАМ обом!".

Герой загинув під час виконання завдання

Віталій пішов добровольцем в лави Збройних Сил України з перших днів війни. І хоча він мав "білий квиток", все ж зміг долучитися до оборони країни. Чоловік родом із Донецької області, тому для нього особливо важливо було боронити рідні землі.

Герой брав активну участь у звільненні міста Лиман. Після успішної наступальної операції його перекинули на інший напрямок – Сватівський. На жаль, 9 листопада 2022 року Віталій загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання.

Добровольця поховали 14 листопада у рідному Слов'янську.