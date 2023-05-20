Герой погиб при выполнении боевого задания в ноябре 2022 года. Он активно участвовал в освобождении города Лиман в Донецкой области.

Важно Покинул Германию, чтобы защищать Украину: на войне погиб воин "Волков Да Винчи"

Виталий ее так ждал

В сети вдова Героя сообщила, что наконец-то она стала мамой, а Виталий – папой. В трогательном сообщении она призвала знакомых в Славянске поздравить добровольца и подарить ему цветы.

Пожалуйста, все, кто знает моего мужа, Виталия Киркач-Антоненко, поздравьте его с тем, что он стал отцом. Кто в Славянске, проведайте его и подарите Витасику цветы. Он никогда не сможет обнять свою маленькую дочь, но Виталий так ее ждал,

– растрогала сеть женщина.

Она поделилась с пользователями сети тем, как вместе с мужем мечтали о рождении ребенка, воображали радость и гордость, когда смогут взять на руки младенца. Наталья также поблагодарила всех неравнодушных, которые за последние 6 месяцев заботились о ней с ребенком и поддерживали.



Жена Виталия с новорожденной дочкой / Фото Натальи Киркач-Антоненко

Из комментариев друзей в соцсети стало ясно, что дочь назвали в честь погибшего Героя и отца – Виталиной. Под публикацией украинцы желали матери с ребенком крепкого здоровья и счастья, а Виталий будет защищать их с неба:

"Благословляю тебя и маленькую потеху... Пусть частичка Виталия растет здоровой, мудрой девочкой... Ты необыкновенная";

"Приветствую семью с рождением дочери, потому что вы семья, с вами всегда рядом будет папа, даже с небес. Божьей опеки вам";

"Приветствую Вас с рождением дочери, такие особенные дни сейчас: благоухающие, красивые, трагические. Пусть судьба дарит счастье и много любви! Спасибо Вашему папе и склоняю голову перед мамой!";

"Ее папа всегда будет ее оберегать и будет ее ангелом охранником";

"Приветствую! Счастливой судьбы манюни! Папа будет оберегать своих любимых девочек, вы его все! Думаю, он и сейчас рядом... Спасибо ВАМ обоим!".

Герой погиб при выполнении задания

Виталий пошел добровольцем в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней войны. И хотя у него был "белый билет", все же смог присоединиться к обороне страны. Муж родом из Донецкой области, поэтому для него особенно важно было защищать родные земли.

Герой активно участвовал в освобождении города Лиман. После успешной наступательной операции его перебросили на другое направление – Сватовское. К сожалению, 9 ноября 2022 года Виталий погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания.

Добровольца похоронили 14 ноября в родном Славянске.