Произошло это прямо в день рождения погибшего возлюбленного. Сам мужчина погиб 4 июля 2023 года во время боевых действий в Донецкой области.

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Не увидел детей

В Тернопольском областном клиническом перинатальном центре "Мать и ребенок" 19 февраля Светлана Тленюк родила двойню. Дети увидели свет в день рождения погибшего возлюбленного. В этот день Богдану Тленюку могло исполниться 38 лет.

Светлана Тленюк узнала на третий день после похорон мужа, что носит под сердцем двойню. Известие о том, что скоро станет отцом, ее муж так и не услышал, как и не увидел своих детей.

Такое сокровище. Без Богдана трудно, но я сохраню это сокровище для него,

– говорила женщина в интервью ранее.

Беременная Светлана Тленюк / архивное фото Суспільне.Тернопіль

Пара прожила вместе два с половиной года – для обоих это был уже второй брак. Все это время они мечтали об общем ребенке. Забеременеть естественным путем паре не получилось, поэтому они пошли на экстракорпоральное оплодотворение. Светлана имела двоих детей от первого брака – однако старший сын погиб на войне в июле прошлого года. Младшему сейчас 15 лет. Военный собственных детей не имел.

Дети и военные