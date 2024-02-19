О трагедии в Авдеевке начали писать еще 18 февраля. Данные первым сообщил украинский проект Deep State.

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Что сказал Уполномоченный о расстреле украинских пленных

Дмитрий Лубинец в очередной раз заявил, что расстрел военнопленных – это военное преступление. Он отметил, что российские солдаты делают вид, что якобы берут в плен, а потом казнят безоружных защитников Украины.

Уполномоченный заявил, что обнаружил в СМИ:

сообщения о расстреле 6 тяжелораненых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Наши военные не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации;

защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Наши военные не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации; видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи Веселого Бахмутского района. На видео с дрона видно, как во время штурма наших позиций российский солдат в упор стреляет сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем – во второго.

Не желая оставлять пленных живыми, оккупанты намеренно убивают украинских защитников. Подчеркиваю, казнь военнопленных – грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание,

– заявил Дмитрий Лубинец.

Он в очередной раз добавил, что для Кремля не существует законов и правил. Чиновник обратился к мировому сообществу и отметил, что:

Россия совершает военные преступления и, захватив определенные территории, движется дальше;

для Кремля не существует границ, где он остановится.

Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла,

– заявил Уполномоченный.

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