О трагедии в Авдеевке начали писать еще 18 февраля. Данные первым сообщил украинский проект Deep State.
Смотрите также Продолжается выяснение, – ОСГВ "Таврия" о вероятном расстреле украинских пленных в Авдеевке
Что сказал Уполномоченный о расстреле украинских пленных
Дмитрий Лубинец в очередной раз заявил, что расстрел военнопленных – это военное преступление. Он отметил, что российские солдаты делают вид, что якобы берут в плен, а потом казнят безоружных защитников Украины.
Уполномоченный заявил, что обнаружил в СМИ:
- сообщения о расстреле 6 тяжелораненых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Наши военные не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации;
- видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи Веселого Бахмутского района. На видео с дрона видно, как во время штурма наших позиций российский солдат в упор стреляет сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем – во второго.
Не желая оставлять пленных живыми, оккупанты намеренно убивают украинских защитников. Подчеркиваю, казнь военнопленных – грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание,
– заявил Дмитрий Лубинец.
Он в очередной раз добавил, что для Кремля не существует законов и правил. Чиновник обратился к мировому сообществу и отметил, что:
- Россия совершает военные преступления и, захватив определенные территории, движется дальше;
- для Кремля не существует границ, где он остановится.
Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла,
– заявил Уполномоченный.
Что известно о расстреле 8 украинских пленных
- Проект Deep State 18 февраля сообщил, что Россия якобы 15 февраля расстреляла 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (на Зените) на южной окраине Авдеевки.
- По данным аналитиков, оккупанты расстреляли 4 неходячих раненых военных и 2 ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться.
- Офис генпрокурора 18 февраля заявил, что в сети обнаружили видео, на котором видно, как россияне убивают еще двух украинских воинов возле села Веселое Бахмутского района Донецкой области.
- Прокуратура начала досудебное расследование по уголовным делам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
- Жена веротно расстрелянного бойца заявила, что узнала его. Подробнее об этом читайте по ссылке.