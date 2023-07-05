Радостная весть о рождении дочери появилась 4 июля. Девочка в семье защитника "Азовстали" родилась 2 июля в Тернополе.
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Что известно о пополнении в семье "Калины"
2 июля в Тернополе в семье заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара, который после российского плена временно интернирован в Турцию, и его жены Антонины родилась дочь по имени Квитослава!
– отметили в Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Там рассказали, что пара уже воспитывает сына Лукьяна, родившегося в 2016 году в Мариуполе.
Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравила счастливых родителей с пополнением в семье и заверила – верят, что "Калина" скоро вернется в Украину и сможет встретиться со своей семьей.
Что известно о "Калине"
- 40-летний Святослав Паламарь родом из Николаева Львовской области. Он учился в Львовском торгово-экономическом университете. Окончил его после академотпуска, который брал, чтобы служить в армии. Работал коммерческим директором на предприятии.
- Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. На войне Калина с 2014 года.
- Во время обороны "Азовстали" 20 апреля 2022 года заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказывал о ситуации на заводе. В частности, заявлял, что в "Азове" готовы к эвакуации ради спасения личного состава.
- Впоследствии 8 мая 2022 года он рассказывал 24 Каналу, что гражданские эвакуировали ценой жизни военных. Тогда "Калина" заявлял, что наши военные заслужили эвакуацию.
- Уже после освобождения из плена Святослав Паламарь поблагодарил всех защитников Украины.
- 1 октября 2022 года "Калина" получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".