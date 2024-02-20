Трагедия случилась 17 февраля днем в Старом Фильварке.
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Из воды достали еще живыми
Как рассказывают польские правоохранители, двое украинских подростков – 12 и 16 лет находились на замерзшем озере Вигры. Подростки отошли от берега примерно на 200 метров. Вдруг лед под детьми начал проваливаться, и они упали в воду.
В спасении украинцев участвовали почти тридцать спасателей, в частности водолазы. Также были задействованы лодки, ледовые сани и вертолет.
Ребят удалось вытащить из воды. Они были еще живыми. На берегу их реанимировали, а затем в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако, к сожалению, оба вскоре умерли. Один – в субботу вечером, а второй – ночью следующего дня.
Теперь местная прокуратура начала расследование в отношении опекунов погибших детей по факту недосмотра и непреднамеренного причинения смерти.
Гибель детей на воде: последние новости
- На Киевщине из воды достали тело мальчика, которого искали почти сутки. Накануне к спасателям поступило сообщение, что ребенок 11-ти лет утонул в пруду в селе Масловка. Как выяснило следствие, 11-летний мальчик вместе со своей 10-летней сестрой решили прогуляться по льду местного водоема. Впрочем, лед не удержал – и мальчик провалился.
- На Тернопольщине погибли трое детей – 2009, 2010 и 2011 годов рождения. 28 января они пошли гулять в центр села Переволока и не вернулись. Как оказалось, дети провалились под лед на местном пруду. Их тела искали почти трое суток.