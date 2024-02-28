Подія трапилася вчора, 27 лютого, у селі Рудня Київської області.

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Яку версію розглядають слідчі

Місцевий житель повідомив поліцію про моторошну знахідку. За словами чоловіка, на території закинутої будівлі він виявив тіло підлітка.

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, згодом встановили, що загиблий – 15-річний уродженець Сумщини. Попередньо, на тілі юнака тілесних ушкоджень помічено не було.

Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Одна із версій загибелі підлітка – самогубство.

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