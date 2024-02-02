В Одеській області 15-річна Мішель Піявчик 21 січня пішла з дому та не повернулася. Вона припинила виходити на зв'язок. Її бабуся звернулася до правоохоронців 30 січня.

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Що сказала поліція

Правоохоронці повідомили, що 15-річну Мішель, на жаль, знайшли мертвою в Березівському районі Одещини. Це сталося у п'ятницю, 2 лютого.

На місці працювала слідчо-оперативна група. На тілі дівчинки знайшли ознаки насильницької смерті.

За фактом умисного вбивства (частина 1 Статті 115) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Тут знайшли тіло 15-річної підлітки / Фото Нацполіції

Особа імовірного вбивці встановлена. З ним проводяться невідкладні слідчі заходи,

– мовиться у повідомленні.

Відділ комунікації поліції Одещини додав, що більш детальна інформація з'явиться згодом.

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