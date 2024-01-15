У неділю ввечері, 14 січня, стало відомо про зникнення чотирьох підлітків у нерубайських катакомбах. Мати однієї з дівчат сповістила правоохоронців, що її донька разом з друзями пішла досліджувати підземелля і не повернулися додому.

Дивіться також Підпал здійснив 7-річний хлопчик: у поліції розповіли про пожежу у ТРЦ "Космополіт"

Пошукова операція: коли кожна хвилина важлива

Поліція, співробітники ДСНС, кінологи та спелеологи негайно розпочали пошуки, використовуючи камери відеонагляду, встановлені біля входу в катакомби. Вони встановили, що в підземелля зайшли троє дівчат та один хлопець.

Ми вдячні всім, хто долучився до пошуків. Завдяки злагодженим діям вдалося швидко знайти дітей,

– прокоментували в поліції.

До правоохоронців звернулися батьки й інших зниклих дітей. На щастя, після тривалих пошуків, всі четверо підлітків були знайдені живими. За інформацією правоохоронців, з дітьми все гаразд, протиправних дій щодо них ніхто не скоював.

На Одещині знайшли живими 4 підлітків у катакомбах / Фото поліції регіону

Зверніть увагу! Пошукова операція вимагала мобілізації значних ресурсів та координації зусиль різних служб. Цей випадок став нагадуванням про необхідність бути обережними під час відвідування подібних місць і про важливість вчасного інформування відповідних органів у разі надзвичайних ситуацій.

Діти та неповнолітні: останні новини

Чотирирічна дівчинка Зара з Чехії встановила новий світовий рекорд, ставши наймолодшою людиною, яка досягла базового табору гори Еверест. Це стало можливим завдяки її унікальній фізичній підготовці та підтримці сім'ї.

У Бахмуті, що на Донеччині, 9-річний Богдан став свідком загибелі своєї мами від ворожої ракети. Ця трагедія є всього одним з багатьох свідчень жаху війни, яка вкрала у багатьох українських дітей безтурботне дитинство.

У Львові 5-річний син українського співака Віктора Пашника помер у лікарні після видалення зубів під загальним наркозом. Історія викликала широкий резонанс у суспільстві та порушила питання про безпеку медичних процедур для дітей.

Ці різні історії відображають різні аспекти життя дітей в сучасному світі: від неймовірних досягнень до трагічних подій, що впливають на їхнє життя та здоров'я. Вони також демонструють важливість підтримки та захисту майбутніх поколінь – особливо в умовах війни та під час медичних процедур.