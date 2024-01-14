Рідне місто хлопчика загарбники зрівняли із землею, а його мама і вітчим загинули від ворожої ракети.

Дивіться також Лікарі не давали жодних шансів: історія 8-річного Романа, який вижив після ракетного удару

Бачив, як загинули батьки

Богдан розповів журналістам, як втратив найдорожчу людину. Рік тому російські війська відчайдушно намагалися захопити Бахмут, постійно обстрілюючи його. Під один із таких обстрілів потрапили батьки хлопчика. Каже, що почув спочатку, як летить ракета. Потім вибух. Богдан, отримавши трагічну звістку, побіг до мами і тата. А коли побачив їх, то знепритомнів.

Мріє про літаки і "повернення" мами

Саму дитину із Бахмута вивезли "Білі Янголи". Далі хлопчик опинився в Іспанії у реабілітаційному таборі для дітей війни. Там він познайомився із Оксаною Лебедєвою, засновницею табору. Через певний час жінка заслужила довіру хлопчика, і він поділився із нею своїм болем, а також почав посміхатися.

Пані Оксана вважає, що історія Богдана показує, що, коли дитину помістити у безпечне середовище і дозволити їй виговорити наболіле за допомогою спеціалістів, це може допомогти.

Після реабілітації хлопчик повернувся в Україну. Там над ним взяли опікунство родичі вітчима, які живуть на Київщині. Втім, згодом у Богдана стався ПТСР. За словами Оксани, це трапилося через те, що родичі не надавали дитині належної підтримки.

Хлопчику довелося пройти повторну реабілітацію.

Наразі Богдан живе у Києві у новій родині. Ходить у перший клас, який не встиг закінчити у Бахмуті. Мріє стати пілотом, хоча донедавна боявся звуку літака. Попри те, що хлопчик має родину, яка його любить, він все ще мріє про повернення мами.

Каже, щоб відігнати погані думки, він молиться.

Окупанти зробили сиротами 6 дітей із Грози

Восени 2023 року росіяни за наводкою місцевих зрадників вдарили "Іскандерами" по магазину – кафе у селі Гроза на Харківщині. У той день там правили поминки за загиблим на війні земляком. Із кожної родини, яка проживала у селі, на поминальний обід прийшли щонайменше по одній людині.

Унаслідок ворожого удару загинуло майже 60 людей. Окупанти вбили цілі сім'ї. Сиротами залишилися шестеро дітей.