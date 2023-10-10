Окрім того, напівсиротами залишилися 5 детей. Сергій Старіков – начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Куп'янського району Харківської області – заявив, що є контакти людей, які взяли їх під опіку.

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Це не законна опіка, а родичі взяли доглядати. Офіційну опіку будуть оформлювати після похорону. В основному дідусі та бабусі залишилися в дітей, загинули батьки. Є тітки та дядьки. Дітей, у яких взагалі нікого немає з родичів, немає,

– мовиться у повідомленні.

Редакція24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Кількість жертв у Грозі зросла

Росія завдала терористичний удар по кафе, де відбувалися поминки за військовим. Вибух пролунав, як тільки люди сіли за стіл. Кількість загиблих різко зростала. Станом на 10 жовтня відомо, що жертвами російського теракту стали щонайменше 53 людини. Ідентифікувати вдалося майже 50 загиблих.

За попередніми даними, Росія атакувала "Іскандером". Україна вже має координати, звідки запустили ракету.