Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що зниклими безвісти залишаються п'ять осіб. Станом на 10 жовтня відомо про 53 загиблих.

До теми У Грозі прощались з Андрієм Козирем: під час удару уся сім'я воїна загинула, що про них відомо

Загалом проведено 288 ДНК-досліджень. Робота триває, адже ракета розірвала тіла людей на частинки, з яких вивести ДНК дуже складно.

Родина Козирів

Дружина – Козир Аліна , 44 роки. Останнім часом працювала за кордоном у Польщі, приїхала до України за день до поховання чоловіка.

, 44 роки. Останнім часом працювала за кордоном у Польщі, приїхала до України за день до поховання чоловіка. Син – Козир Денис , 24 роки. Колишній військовослужбовець, демобілізований, проживав у Харкові. Перебував за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, проте після 24 лютого 2022 року разом з батьком Андрієм повернувся і став на захист рідної країни. Батько Козир Андрій загинув у березні 2022 року від смертельного поранення під Попасною, а Денис обороняв країну понад рік, проте звільнився з лав ЗСУ за станом здоров'я.

, 24 роки. Колишній військовослужбовець, демобілізований, проживав у Харкові. Перебував за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, проте після 24 лютого 2022 року разом з батьком Андрієм повернувся і став на захист рідної країни. Батько Козир Андрій загинув у березні 2022 року від смертельного поранення під Попасною, а Денис обороняв країну понад рік, проте звільнився з лав ЗСУ за станом здоров'я. Донька – Козир Єлизавета , 22 роки. Останнім часом проживала за кордоном у Польщі, приїхала до України за день до поховання батька разом з матір’ю.

, 22 роки. Останнім часом проживала за кордоном у Польщі, приїхала до України за день до поховання батька разом з матір’ю. Батьки дружини – Гриб Микола , 66 років, і Гриб Ніна , 64 роки. Пенсіонери. Тіло Ніни до теперішнього часу не ідентифіковано.

, 66 років, і , 64 роки. Пенсіонери. Тіло Ніни до теперішнього часу не ідентифіковано. Дружина Козиря Дениса – Козир Ніна . 14 жовтня їй мало виповнитись 21 рік. Працювала в Харківській гуманітарно-педагогічній академії.

. 14 жовтня їй мало виповнитись 21 рік. Працювала в Харківській гуманітарно-педагогічній академії. Мати Козир Ніни – Чегодаєва Людмила , 42 роки. Працювала завідувачем сільського клубу, співпрацювала з волонтерами щодо гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.

, 42 роки. Працювала завідувачем сільського клубу, співпрацювала з волонтерами щодо гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Матір свахи – Таран Кільзайда , 63 роки. Пенсіонерка.

, 63 роки. Пенсіонерка. Рідний дядько – Козир Анатолій , 69 років. Пенсіонер, приїхав зі своєю рідною донькою Пащенко Ольгою , 34 роки. В Ольги залишився неповнолітній син Владислав.

, 69 років. Пенсіонер, приїхав зі своєю рідною донькою , 34 роки. В Ольги залишився неповнолітній син Владислав. Двоюрідний брат – Козир Ігор , 36 років. Займався волонтерством (будівельник, іноді таксував). Приїхав зі своєю дружиною Козир Ксенією, 36 років, яка вижила в цій страшній трагедії, та 8-річним сином Козирем Іваном , який загинув.

, 36 років. Займався волонтерством (будівельник, іноді таксував). Приїхав зі своєю дружиною Козир Ксенією, 36 років, яка вижила в цій страшній трагедії, та 8-річним сином , який загинув. Рідний брат тестя – Гриб Іван , тіло якого досі не ідентифікували, зі своєю дружиною Гриб Галиною . Пенсіонери.

, тіло якого досі не ідентифікували, зі своєю дружиною . Пенсіонери. Рідна сестра тестя Козиря Андрія – Яременко Єва , 70 років (пенсіонерка), та її дочка Малікова Галина , 35 років (збіг ДНК). Тіла Єви та Галини ідентифікував Яременко Іван, 34 роки. Брата і сестру ідентифікували тільки після ДНК-експертизи.

, 70 років (пенсіонерка), та її дочка , 35 років (збіг ДНК). Тіла Єви та Галини ідентифікував Яременко Іван, 34 роки. Брата і сестру ідентифікували тільки після ДНК-експертизи. Троюрідний племінник – Сірокуров Максим , якому сьогодні мало виповнитись 26 років, зі своєю дружиною Сірокуровою Аліною , 23 роки. Проживали в смт Шевченкове, у них лишилось двоє маленьких синів. Аліна працювала в салоні краси, Максим – підприємець, продавав дитячі речі.

, якому сьогодні мало виповнитись 26 років, зі своєю дружиною , 23 роки. Проживали в смт Шевченкове, у них лишилось двоє маленьких синів. Аліна працювала в салоні краси, Максим – підприємець, продавав дитячі речі. Кума – Платоненко Світлана, 45 років, і її батько Глушко Олександр, якому позавчора мало бути 70 років.

Односельці та друзі

Староста села – Нечволод Олександр , 60 років.

, 60 років. Товариш – Білоус Віталій , 44 років.

, 44 років. Товариш Козара А. – Харбака Ігор (вижив) зі своєю дружиною Харбака Тетяна , 52 роки, і невісткою Харбака Ірина , 57 років. Жінки загинули.

, 52 роки, і невісткою , 57 років. Жінки загинули. Товариш Козара А. – Ходак Олександр Миколайович, 70 років.

Місцеві мешканці, які знали Козиря Андрія

Пирожок Олександр Іванович , 27. 06. 1958 р.н.

, 27. 06. 1958 р.н. Пирожок Тетяна Аркадіївна , 01. 12. 1960 р.н.

, 01. 12. 1960 р.н. Долганін Володимир Миколайович , 19. 02. 1970 р.н.

, 19. 02. 1970 р.н. Чепіль Віктор Михайлович , 30. 06. 1954 р.н.

, 30. 06. 1954 р.н. Чепіль Любов Миколаївна , 18. 08. 1962 р.н.

, 18. 08. 1962 р.н. Крисевич Олена , 60 років.

, 60 років. Бардась Раїса , 72 роки, та її донька Бардась Юлія , у якої залишилось двоє дітей.

, 72 роки, та її донька , у якої залишилось двоє дітей. Пономарьов Анатолій , 70 років, і його дружина Мамон Наталія , 56 років.

, 70 років, і його дружина , 56 років. Соляник Тамара Миколаївна , 61 рік. Вчителька в ПТУ.

, 61 рік. Вчителька в ПТУ. Сапач Вікторія , 47 років. Медсестра на швидкій у Шевченковому.

, 47 років. Медсестра на швидкій у Шевченковому. Сапач Олег (збіг ДНК), раніше працював у сфері сільгосподарства.

(збіг ДНК), раніше працював у сфері сільгосподарства. Котенко Любов , 50 років.

, 50 років. Андросович Микола , 63 роки, і його дружина Андросович Тетяна , 60 років.

, 63 роки, і його дружина , 60 років. Андросович Валерій Павлович , 23. 07. 1964 р.н.

, 23. 07. 1964 р.н. Муховатий Володимир , 47 років. Працював вчителем місцевого ліцею. Його дружина Муховата Світлана , 43 роки, і матір Муховата Тетяна , 65 років, пенсіонерка.

, 47 років. Працював вчителем місцевого ліцею. Його дружина , 43 роки, і матір , 65 років, пенсіонерка. Коваленко Григорій Миколайович , 59 років.

, 59 років. Чикало Ганна Яківна, 27.06.1962 р.н.

Знайомі

Герасименко Анжеліка Валеріївна , 26. 10. 1975 р.н. (збіг ДНК). Приватна підприємиця, тримала квітковий магазин.

, 26. 10. 1975 р.н. (збіг ДНК). Приватна підприємиця, тримала квітковий магазин. Пільгуй Ольга Олександрівна , 19. 03. 1975 р.н., вчителька в ліцеї.

, 19. 03. 1975 р.н., вчителька в ліцеї. Нечипуренко Зоя Іванівна , 01. 08. 1965 р.н.

, 01. 08. 1965 р.н. Одегова Олександра Єгорівна , 02. 01. 1949 р.н., зникла безвісти, не ідентифікували.

, 02. 01. 1949 р.н., зникла безвісти, не ідентифікували. Фоменко Валентина Іванівна, 08. 09. 1953 р.н. зникла безвісти, не ідентифікували.

Родичі власника кафе

Твердохлібова-Пантелеєва Ірина Вікторівна , 05. 02. 1961 р.н. Сестра власника кафе.

, 05. 02. 1961 р.н. Сестра власника кафе. Її чоловік Пантелеєв Валерій Олександрович , 31. 01. 1960 р.н.

, 31. 01. 1960 р.н. Донька Пантелеєва Ольга Валеріївна , 07. 06. 1985 р.н. Племінниця власника кафе, допомагала готувати поминальний обід.

, 07. 06. 1985 р.н. Племінниця власника кафе, допомагала готувати поминальний обід. Чоловік племінниці – Пантелеєв Анатолій Валерійович, 10. 05. 1981 р.н., який є товаришем Козаря Андрія.

Запрошена на поминальні заходи медсестра з смт Шевченкового – Корх Валентина Миколаївна, 02.02.1961 р.н. Запросили на випадок, якщо комусь стане зле на поминках.

Готували поминальний обід: Осипова Світлана Іванівна, 07. 11. 1972 р.н. Ходак Галина Миколаївна вижила.

Що відомо про трагедію