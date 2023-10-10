Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що зниклими безвісти залишаються п'ять осіб. Станом на 10 жовтня відомо про 53 загиблих.
До теми У Грозі прощались з Андрієм Козирем: під час удару уся сім'я воїна загинула, що про них відомо
Загалом проведено 288 ДНК-досліджень. Робота триває, адже ракета розірвала тіла людей на частинки, з яких вивести ДНК дуже складно.
Родина Козирів
- Дружина – Козир Аліна, 44 роки. Останнім часом працювала за кордоном у Польщі, приїхала до України за день до поховання чоловіка.
- Син – Козир Денис, 24 роки. Колишній військовослужбовець, демобілізований, проживав у Харкові. Перебував за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, проте після 24 лютого 2022 року разом з батьком Андрієм повернувся і став на захист рідної країни. Батько Козир Андрій загинув у березні 2022 року від смертельного поранення під Попасною, а Денис обороняв країну понад рік, проте звільнився з лав ЗСУ за станом здоров'я.
- Донька – Козир Єлизавета, 22 роки. Останнім часом проживала за кордоном у Польщі, приїхала до України за день до поховання батька разом з матір’ю.
- Батьки дружини – Гриб Микола, 66 років, і Гриб Ніна, 64 роки. Пенсіонери. Тіло Ніни до теперішнього часу не ідентифіковано.
- Дружина Козиря Дениса – Козир Ніна. 14 жовтня їй мало виповнитись 21 рік. Працювала в Харківській гуманітарно-педагогічній академії.
- Мати Козир Ніни – Чегодаєва Людмила, 42 роки. Працювала завідувачем сільського клубу, співпрацювала з волонтерами щодо гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.
- Матір свахи – Таран Кільзайда, 63 роки. Пенсіонерка.
- Рідний дядько – Козир Анатолій, 69 років. Пенсіонер, приїхав зі своєю рідною донькою Пащенко Ольгою, 34 роки. В Ольги залишився неповнолітній син Владислав.
- Двоюрідний брат – Козир Ігор, 36 років. Займався волонтерством (будівельник, іноді таксував). Приїхав зі своєю дружиною Козир Ксенією, 36 років, яка вижила в цій страшній трагедії, та 8-річним сином Козирем Іваном, який загинув.
- Рідний брат тестя – Гриб Іван, тіло якого досі не ідентифікували, зі своєю дружиною Гриб Галиною. Пенсіонери.
- Рідна сестра тестя Козиря Андрія – Яременко Єва, 70 років (пенсіонерка), та її дочка Малікова Галина, 35 років (збіг ДНК). Тіла Єви та Галини ідентифікував Яременко Іван, 34 роки. Брата і сестру ідентифікували тільки після ДНК-експертизи.
- Троюрідний племінник – Сірокуров Максим, якому сьогодні мало виповнитись 26 років, зі своєю дружиною Сірокуровою Аліною, 23 роки. Проживали в смт Шевченкове, у них лишилось двоє маленьких синів. Аліна працювала в салоні краси, Максим – підприємець, продавав дитячі речі.
- Кума – Платоненко Світлана, 45 років, і її батько Глушко Олександр, якому позавчора мало бути 70 років.
Односельці та друзі
- Староста села – Нечволод Олександр, 60 років.
- Товариш – Білоус Віталій, 44 років.
- Товариш Козара А. – Харбака Ігор (вижив) зі своєю дружиною Харбака Тетяна, 52 роки, і невісткою Харбака Ірина, 57 років. Жінки загинули.
- Товариш Козара А. – Ходак Олександр Миколайович, 70 років.
Місцеві мешканці, які знали Козиря Андрія
- Пирожок Олександр Іванович, 27. 06. 1958 р.н.
- Пирожок Тетяна Аркадіївна, 01. 12. 1960 р.н.
- Долганін Володимир Миколайович, 19. 02. 1970 р.н.
- Чепіль Віктор Михайлович, 30. 06. 1954 р.н.
- Чепіль Любов Миколаївна, 18. 08. 1962 р.н.
- Крисевич Олена, 60 років.
- Бардась Раїса, 72 роки, та її донька Бардась Юлія, у якої залишилось двоє дітей.
- Пономарьов Анатолій, 70 років, і його дружина Мамон Наталія, 56 років.
- Соляник Тамара Миколаївна, 61 рік. Вчителька в ПТУ.
- Сапач Вікторія, 47 років. Медсестра на швидкій у Шевченковому.
- Сапач Олег (збіг ДНК), раніше працював у сфері сільгосподарства.
- Котенко Любов, 50 років.
- Андросович Микола, 63 роки, і його дружина Андросович Тетяна, 60 років.
- Андросович Валерій Павлович, 23. 07. 1964 р.н.
- Муховатий Володимир, 47 років. Працював вчителем місцевого ліцею. Його дружина Муховата Світлана, 43 роки, і матір Муховата Тетяна, 65 років, пенсіонерка.
- Коваленко Григорій Миколайович, 59 років.
- Чикало Ганна Яківна, 27.06.1962 р.н.
Знайомі
- Герасименко Анжеліка Валеріївна, 26. 10. 1975 р.н. (збіг ДНК). Приватна підприємиця, тримала квітковий магазин.
- Пільгуй Ольга Олександрівна, 19. 03. 1975 р.н., вчителька в ліцеї.
- Нечипуренко Зоя Іванівна, 01. 08. 1965 р.н.
- Одегова Олександра Єгорівна, 02. 01. 1949 р.н., зникла безвісти, не ідентифікували.
- Фоменко Валентина Іванівна, 08. 09. 1953 р.н. зникла безвісти, не ідентифікували.
Родичі власника кафе
- Твердохлібова-Пантелеєва Ірина Вікторівна, 05. 02. 1961 р.н. Сестра власника кафе.
- Її чоловік Пантелеєв Валерій Олександрович, 31. 01. 1960 р.н.
- Донька Пантелеєва Ольга Валеріївна, 07. 06. 1985 р.н. Племінниця власника кафе, допомагала готувати поминальний обід.
- Чоловік племінниці – Пантелеєв Анатолій Валерійович, 10. 05. 1981 р.н., який є товаришем Козаря Андрія.
Запрошена на поминальні заходи медсестра з смт Шевченкового – Корх Валентина Миколаївна, 02.02.1961 р.н. Запросили на випадок, якщо комусь стане зле на поминках.
Готували поминальний обід: Осипова Світлана Іванівна, 07. 11. 1972 р.н. Ходак Галина Миколаївна вижила.
Що відомо про трагедію
- Росія завдала удару по Грозі на Харківщині під час поминального обіду. Тоді вшановували пам'ять загиблого військового, але були самі цивільні.
- Існує версія, що міг бути навідник, адже удар був дуже точним. Натепер тривать слідчі дії.
- Росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" – на місці трагедії вилучили її залишки. Люди мали лічені хвилини, щоб перейти в укриття.