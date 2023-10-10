Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что пропавшими без вести остаются пять человек. По состоянию на 10 октября известно о 53 погибших.

К теме В Грозе прощались с Андреем Козырем: при ударе вся семья воина погибла, что о них известно

В целом проведено 288 ДНК-исследований. Работа продолжается, ведь ракета разорвала тела людей на частицы, из которых вывести ДНК очень сложно.

Семья Козырей

Жена – Козырь Алина , 44 года. В последнее время работала за границей в Польше, приехала в Украину за день до похорон мужа.

, 44 года. В последнее время работала за границей в Польше, приехала в Украину за день до похорон мужа. Сын – Козырь Денис , 24 года. Бывший военнослужащий, демобилизованный, проживал в Харькове. Находился за границей еще до полномасштабного вторжения, однако после 24 февраля 2022 вместе с отцом Андреем вернулся и стал на защиту родной страны. Отец Козырь Андрей погиб в марте 2022 года от смертельного ранения под Попасной, а Денис оборонял страну больше года, однако уволился из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

, 24 года. Бывший военнослужащий, демобилизованный, проживал в Харькове. Находился за границей еще до полномасштабного вторжения, однако после 24 февраля 2022 вместе с отцом Андреем вернулся и стал на защиту родной страны. Отец Козырь Андрей погиб в марте 2022 года от смертельного ранения под Попасной, а Денис оборонял страну больше года, однако уволился из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Дочь – Козырь Елизавета , 22 года. В последнее время проживала за границей в Польше, приехала в Украину за день до похорон отца вместе с матерью.

, 22 года. В последнее время проживала за границей в Польше, приехала в Украину за день до похорон отца вместе с матерью. Родители жены – Гриб Николай , 66 лет, и Гриб Нина , 64 года. Пенсионеры. Тело Нины еще не идентифицировали.

, 66 лет, и , 64 года. Пенсионеры. Тело Нины еще не идентифицировали. Жена Козыря Дениса – Козырь Нина . 14 октября ей должно было исполниться 21 год. Работала в Харьковской гуманитарно-педагогической академии.

. 14 октября ей должно было исполниться 21 год. Работала в Харьковской гуманитарно-педагогической академии. Мать Козырь Нины – Чегодаева Людмила , 42 года. Работала заведующей сельским клубом, сотрудничала с волонтерами по гуманитарной помощи местным жителям.

, 42 года. Работала заведующей сельским клубом, сотрудничала с волонтерами по гуманитарной помощи местным жителям. Мать свахи – Таран Кильзайда , 63 года. Пенсионерка.

, 63 года. Пенсионерка. Родной дядя – Козырь Анатолий , 69 лет. Пенсионер, приехал со своей родной дочерью Пащенко Ольгой , 34 года. У Ольги остался несовершеннолетний сын Владислав.

, 69 лет. Пенсионер, приехал со своей родной дочерью , 34 года. У Ольги остался несовершеннолетний сын Владислав. Двоюродный брат – Козырь Игорь , 36 лет. Занимался волонтерством (строитель, иногда таксировал). Приехал со своей женой Козырь Ксенией, 36 лет, выжившей в этой страшной трагедии, и 8-летним сыном Козырем Иваном , который погиб.

, 36 лет. Занимался волонтерством (строитель, иногда таксировал). Приехал со своей женой Козырь Ксенией, 36 лет, выжившей в этой страшной трагедии, и 8-летним сыном , который погиб. Родной брат тестя – Гриб Иван , тело которого до сих пор не идентифицировали, со своей женой Гриб Галиной . Пенсионеры.

, тело которого до сих пор не идентифицировали, со своей женой . Пенсионеры. Родная сестра тестя Козыря Андрея – Яременко Ева , 70 лет (пенсионерка), и ее дочь Маликова Галина , 35 лет (совпадение ДНК). Тела Евы и Галины идентифицировал Яременко Иван, 34 года. Брата и сестру идентифицировали только после ДНК-экспертизы.

, 70 лет (пенсионерка), и ее дочь , 35 лет (совпадение ДНК). Тела Евы и Галины идентифицировал Яременко Иван, 34 года. Брата и сестру идентифицировали только после ДНК-экспертизы. Троюродный племянник – Сирокуров Максим , которому сегодня должно было исполниться 26 лет, со своей женой Сирокуровой Алиной , 23 года. Проживали в пгт Шевченково, у них осталось двое маленьких сыновей. Алина работала в салоне красоты, Максим – предприниматель, продавал детские вещи.

, которому сегодня должно было исполниться 26 лет, со своей женой , 23 года. Проживали в пгт Шевченково, у них осталось двое маленьких сыновей. Алина работала в салоне красоты, Максим – предприниматель, продавал детские вещи. Кума – Платоненко Светлана, 45 лет, и ее отец Александр Глушко, которому позавчера должно было быть 70 лет.

Односельчане и друзья

Староста села – Нечволод Александр , 60 лет.

, 60 лет. Товарищ – Белоус Виталий , 44 года.

, 44 года. Товарищ Козара А. – Харбака Игорь (выжил) со своей женой Харбака Татьяна , 52 года, и невесткой Харбака Ирина , 57 лет. Женщины погибли.

, 52 года, и невесткой , 57 лет. Женщины погибли. Товарищ Козара А. – Ходак Александр Николаевич, 70 лет.

Местные жители, знавшие Козыря Андрея

Пирожок Александр Иванович , 27. 06. 1958 г.р.

, 27. 06. 1958 г.р. Пирожок Татьяна Аркадиевна , 01. 12. 1960 г.р.

, 01. 12. 1960 г.р. Долганин Владимир Николаевич , 19. 02. 1970 г.р.

, 19. 02. 1970 г.р. Чеполь Виктор Михайлович , 30. 06. 1954 г.р.

, 30. 06. 1954 г.р. Чеполь Любовь Николаевна , 18. 08. 1962 г.р.

, 18. 08. 1962 г.р. Крисевич Елена , 60 лет.

, 60 лет. Бардась Раиса , 72 года, и ее дочь Бардась Юлия , у которой осталось двое детей.

, 72 года, и ее дочь , у которой осталось двое детей. Пономарев Анатолий , 70 лет, и его жена Мамон Наталья , 56 лет.

, 70 лет, и его жена , 56 лет. Соляник Тамара Николаевна , 61 год. Учительница в ПТУ.

, 61 год. Учительница в ПТУ. Сапач Виктория , 47 лет. Медсестра на скорой в Шевченково.

, 47 лет. Медсестра на скорой в Шевченково. Сапач Олег (совпадение ДНК), ранее работавший в сфере сельхозяйства.

(совпадение ДНК), ранее работавший в сфере сельхозяйства. Котенко Любовь , 50 лет.

, 50 лет. Андросович Николай , 63 года, и его жена Андросович Татьяна , 60 лет.

, 63 года, и его жена , 60 лет. Андросович Валерий Павлович , 23. 07. 1964 г.р.

, 23. 07. 1964 г.р. Муховатый Владимир , 47 лет. Работал учителем местного лицея. Его жена Муховатая Светлана , 43 года, и мать Муховатая Татьяна , 65 лет, пенсионерка.

, 47 лет. Работал учителем местного лицея. Его жена , 43 года, и мать , 65 лет, пенсионерка. Коваленко Григорий Николаевич , 59 лет.

, 59 лет. Чикало Анна Яковлевна, 27.06.1962 г.р.

Знакомые

Герасименко Анжелика Валерьевна , 26. 10. 1975 г.р. (совпадение ДНК). Частная предпринимательница, держала цветочный магазин.

, 26. 10. 1975 г.р. (совпадение ДНК). Частная предпринимательница, держала цветочный магазин. Пильгуй Ольга Александровна , 19. 03. 1975 г.р., учительница в лицее.

, 19. 03. 1975 г.р., учительница в лицее. Нечипуренко Зоя Ивановна , 01. 08. 1965 г.р.

, 01. 08. 1965 г.р. Одегова Александра Егоровна , 02. 01. 1949 г.р., пропала без вести, не идентифицировали.

, 02. 01. 1949 г.р., пропала без вести, не идентифицировали. Фоменко Валентина Ивановна, 08. 09. 1953 г.р. пропала без вести, не идентифицировали.

Родственники владельца кафе

Твердохлебова-Пантелеева Ирина Викторовна , 05. 02. 1961 г.р. Сестра владельца кафе.

, 05. 02. 1961 г.р. Сестра владельца кафе. Ее муж Пантелеев Валерий Александрович , 31. 01. 1960 г.р.

, 31. 01. 1960 г.р. Дочь Пантелеева Ольга Валерьевна , 07. 06. 1985 г.р. Племянница владельца кафе, помогала готовить поминальный обед.

, 07. 06. 1985 г.р. Племянница владельца кафе, помогала готовить поминальный обед. Муж племянницы – Пантелеев Анатолий Валерьевич, 10. 05. 1981 г.р., являющийся товарищем Козаря Андрея.

Приглашена на поминальные мероприятия медсестра из пгт Шевченково – Корх Валентина Николаевна, 02.02.1961 г.р. Пригласили на случай, если кому-то станет плохо на поминках.

Готовили поминальный обед: Осипова Светлана Ивановна, 07. 11. 1972 г.р. Ходак Галина Николаевна выжила.

Что известно о трагедии