Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что пропавшими без вести остаются пять человек. По состоянию на 10 октября известно о 53 погибших.
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В целом проведено 288 ДНК-исследований. Работа продолжается, ведь ракета разорвала тела людей на частицы, из которых вывести ДНК очень сложно.
Семья Козырей
- Жена – Козырь Алина, 44 года. В последнее время работала за границей в Польше, приехала в Украину за день до похорон мужа.
- Сын – Козырь Денис, 24 года. Бывший военнослужащий, демобилизованный, проживал в Харькове. Находился за границей еще до полномасштабного вторжения, однако после 24 февраля 2022 вместе с отцом Андреем вернулся и стал на защиту родной страны. Отец Козырь Андрей погиб в марте 2022 года от смертельного ранения под Попасной, а Денис оборонял страну больше года, однако уволился из рядов ВСУ по состоянию здоровья.
- Дочь – Козырь Елизавета, 22 года. В последнее время проживала за границей в Польше, приехала в Украину за день до похорон отца вместе с матерью.
- Родители жены – Гриб Николай, 66 лет, и Гриб Нина, 64 года. Пенсионеры. Тело Нины еще не идентифицировали.
- Жена Козыря Дениса – Козырь Нина. 14 октября ей должно было исполниться 21 год. Работала в Харьковской гуманитарно-педагогической академии.
- Мать Козырь Нины – Чегодаева Людмила, 42 года. Работала заведующей сельским клубом, сотрудничала с волонтерами по гуманитарной помощи местным жителям.
- Мать свахи – Таран Кильзайда, 63 года. Пенсионерка.
- Родной дядя – Козырь Анатолий, 69 лет. Пенсионер, приехал со своей родной дочерью Пащенко Ольгой, 34 года. У Ольги остался несовершеннолетний сын Владислав.
- Двоюродный брат – Козырь Игорь, 36 лет. Занимался волонтерством (строитель, иногда таксировал). Приехал со своей женой Козырь Ксенией, 36 лет, выжившей в этой страшной трагедии, и 8-летним сыном Козырем Иваном, который погиб.
- Родной брат тестя – Гриб Иван, тело которого до сих пор не идентифицировали, со своей женой Гриб Галиной. Пенсионеры.
- Родная сестра тестя Козыря Андрея – Яременко Ева, 70 лет (пенсионерка), и ее дочь Маликова Галина, 35 лет (совпадение ДНК). Тела Евы и Галины идентифицировал Яременко Иван, 34 года. Брата и сестру идентифицировали только после ДНК-экспертизы.
- Троюродный племянник – Сирокуров Максим, которому сегодня должно было исполниться 26 лет, со своей женой Сирокуровой Алиной, 23 года. Проживали в пгт Шевченково, у них осталось двое маленьких сыновей. Алина работала в салоне красоты, Максим – предприниматель, продавал детские вещи.
- Кума – Платоненко Светлана, 45 лет, и ее отец Александр Глушко, которому позавчера должно было быть 70 лет.
Односельчане и друзья
- Староста села – Нечволод Александр, 60 лет.
- Товарищ – Белоус Виталий, 44 года.
- Товарищ Козара А. – Харбака Игорь (выжил) со своей женой Харбака Татьяна, 52 года, и невесткой Харбака Ирина, 57 лет. Женщины погибли.
- Товарищ Козара А. – Ходак Александр Николаевич, 70 лет.
Местные жители, знавшие Козыря Андрея
- Пирожок Александр Иванович, 27. 06. 1958 г.р.
- Пирожок Татьяна Аркадиевна, 01. 12. 1960 г.р.
- Долганин Владимир Николаевич, 19. 02. 1970 г.р.
- Чеполь Виктор Михайлович, 30. 06. 1954 г.р.
- Чеполь Любовь Николаевна, 18. 08. 1962 г.р.
- Крисевич Елена, 60 лет.
- Бардась Раиса, 72 года, и ее дочь Бардась Юлия, у которой осталось двое детей.
- Пономарев Анатолий, 70 лет, и его жена Мамон Наталья, 56 лет.
- Соляник Тамара Николаевна, 61 год. Учительница в ПТУ.
- Сапач Виктория, 47 лет. Медсестра на скорой в Шевченково.
- Сапач Олег (совпадение ДНК), ранее работавший в сфере сельхозяйства.
- Котенко Любовь, 50 лет.
- Андросович Николай, 63 года, и его жена Андросович Татьяна, 60 лет.
- Андросович Валерий Павлович, 23. 07. 1964 г.р.
- Муховатый Владимир, 47 лет. Работал учителем местного лицея. Его жена Муховатая Светлана, 43 года, и мать Муховатая Татьяна, 65 лет, пенсионерка.
- Коваленко Григорий Николаевич, 59 лет.
- Чикало Анна Яковлевна, 27.06.1962 г.р.
Знакомые
- Герасименко Анжелика Валерьевна, 26. 10. 1975 г.р. (совпадение ДНК). Частная предпринимательница, держала цветочный магазин.
- Пильгуй Ольга Александровна, 19. 03. 1975 г.р., учительница в лицее.
- Нечипуренко Зоя Ивановна, 01. 08. 1965 г.р.
- Одегова Александра Егоровна, 02. 01. 1949 г.р., пропала без вести, не идентифицировали.
- Фоменко Валентина Ивановна, 08. 09. 1953 г.р. пропала без вести, не идентифицировали.
Родственники владельца кафе
- Твердохлебова-Пантелеева Ирина Викторовна, 05. 02. 1961 г.р. Сестра владельца кафе.
- Ее муж Пантелеев Валерий Александрович, 31. 01. 1960 г.р.
- Дочь Пантелеева Ольга Валерьевна, 07. 06. 1985 г.р. Племянница владельца кафе, помогала готовить поминальный обед.
- Муж племянницы – Пантелеев Анатолий Валерьевич, 10. 05. 1981 г.р., являющийся товарищем Козаря Андрея.
Приглашена на поминальные мероприятия медсестра из пгт Шевченково – Корх Валентина Николаевна, 02.02.1961 г.р. Пригласили на случай, если кому-то станет плохо на поминках.
Готовили поминальный обед: Осипова Светлана Ивановна, 07. 11. 1972 г.р. Ходак Галина Николаевна выжила.
Что известно о трагедии
- Россия нанесла удар по Грозе в Харьковской области во время поминального обеда. Тогда чтили память погибшего военного, но были только гражданские.
- Существует версия, что мог быть наводчик, ведь удар был очень точным. В настоящее время продолжаются следственные действия.
- Россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" – на месте трагедии изъяли ее остатки. У людей были считанные минуты, чтобы перейти в укрытие.