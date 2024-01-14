Родной город мальчика захватчики сравняли с землей, а его мама и отчим погибли от вражеской ракеты.

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Видел, как погибли родители

Богдан рассказал журналистам, как потерял самого дорогого человека. Год назад российские войска отчаянно пытались захватить Бахмут, постоянно обстреливая его. Под один из таких обстрелов попали родители мальчика. Говорит, что сначала услышал, как летит ракета. Затем взрыв. Богдан, получив трагическое известие, побежал к маме и папе. А когда увидел их, то потерял сознание.

Мечтает о самолетах и "возвращении" мамы

Самого ребенка из Бахмута вывезли "Белые Ангелы". Затем мальчик оказался в Испании в реабилитационном лагере для детей войны. Там он познакомился с Оксаной Лебедевой, основательницей лагеря. Через некоторое время женщина заслужила доверие мальчика, и он поделился с ней своей болью и начал улыбаться.

Оксана считает, что история Богдана показывает, что, когда ребенка поместить в безопасную среду и позволить ему выговорить наболевшее с помощью специалистов, это может помочь.

После реабилитации мальчик вернулся в Украину. Там над ним взяли попечительство родственники отчима, живущие на Киевщине. Впрочем, впоследствии у Богдана произошел ПТСР. По словам Оксаны, это случилось из-за того, что родственники не оказывали ребенку должной поддержки.

Мальчику пришлось пройти повторную реабилитацию.

В настоящее время Богдан живет в Киеве в новой семье. Ходит в первый класс, который не успел окончить в Бахмуте. Мечтает стать пилотом, хотя до недавнего времени боялся звука самолета. Несмотря на то, что у мальчика семья, которая его любит, он все еще мечтает о возвращении мамы.

Говорит, чтоб отогнать нехорошие мысли, он молится.

Оккупанты сделали сиротами 6 детей из Грозы

Осенью 2023 года россияне по наводке местных предателей ударили "Искандерами" по магазину – кафе в селе Гроза Харьковской области. В тот день там правили поминки за погибшим на войне земляком. Из каждой семьи, которая проживала в селе, на поминальный обед пришли по меньшей мере по одному человеку.

В результате вражеского удара погибли почти 60 человек. Оккупанты убили целые семьи. Сиротами остались шесть детей.