В воскресенье вечером 14 января стало известно об исчезновении четырех подростков в нерубайских катакомбах. Мать одной из девушек известила стражей порядка, что ее дочь вместе с друзьями пошла исследовать подземелье и не вернулись домой.
Смотрите также Поджог совершил 7-летний мальчик: в полиции рассказали о пожаре в ТРЦ "Космополит"
Поисковая операция: когда каждая минута важна
Полиция, сотрудники ГСЧС, кинологи и спелеологи немедленно приступили к поискам, используя камеры видеонаблюдения, установленные у входа в катакомбы. Они установили, что в подземелье вошли три девушки и один парень.
Мы благодарны всем, кто приобщился к поискам. Благодаря слаженным действиям удалось быстро найти детей,
– прокомментировали в полиции.
К стражам порядка обратились родители и других пропавших детей. К счастью, после длительных поисков все четверо подростков были найдены живыми. По информации правоохранителей, с детьми все в порядке, противоправных действий в отношении них никто не совершал.
В Одесской области нашли живыми 4 подростков в катакомбах / Фото полиции региона
Дети и несовершеннолетние: последние новости
- Четырехлетняя девочка Зара из Чехии установила новый мировой рекорд, став самым молодым человеком, достигшим базового лагеря горы Эверест. Это стало возможным благодаря уникальной физической подготовке и поддержке семьи.
- В Бахмуте на Донетчине 9-летний Богдан стал свидетелем гибели своей мамы от вражеской ракеты. Эта трагедия является всего одним из многих свидетельств ужаса войны, укравшей у многих украинских детей беззаботное детство.
- Во Львове 5-летний сын украинского певца Виктора Пашника умер в больнице после удаления зубов под общим наркозом. История вызвала широкий резонанс в обществе и подняла вопрос о безопасности медицинских процедур для детей.
Эти разные истории отражают разные аспекты жизни детей в современном мире: от невероятных достижений до трагических событий, влияющих на их жизнь и здоровье. Они также демонстрируют важность поддержки и защиты будущих поколений, особенно в условиях войны и во время медицинских процедур.