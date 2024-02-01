Встановлено, що підозрюваний вдарив ножем дитину під час словесного конфлікту 29 січня. Під час проведення слідчих дій у нього вилучили ніж.

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Деталі слідства

За даними поліцейських, 28 січня дівчинка поїхала до подруги, а 30 січня вона перестала виходити на зв'язок. Мати дитини звернулася до поліції.

Вже 31 січня в ході подальших пошуків тіло дитини з ножовими пораненнями виявили у канаві в Самарському районі міста.

Поліцейські з'ясували, що до скоєння умисного вбивства причетний 23-річний чоловік.

У поліції повідомили, що злочинця затримали та вручили повідомлення про підозру за статтею умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Також у злочинця вилучили знаряддя вбивства. Йдеться про ніж.

Крім цього, поліцейські додатково розпочали кримінальне провадження за статтею злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

За даними правоохоронців, на матір загиблої дівчинки вже складали декілька протоколів, останній – наприкінці 2023 року.

У поліції не стали коментувати можливі мотиви вбивства, проте зазначили, що злочинець визнає свою провину, а також вказав на знаряддя злочину, яке долучили до матеріалів справи.

Довідка! Ймовірно мовиться про Марію Біланову, оскільки напередодні у ЗМІ повідомляли, що дічинку шукали протягом двох днів. Також повідомлялося, що тіло дівчинки знайшли 31 січня.

У Запоріжжі сталося моторошне вбивство

21 жовтня поліцейські отримали повідомлення про стрілянину у сквері Прикордонників Олександрівського району міста Запоріжжя. За словами свідка, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку. Водночас він продовжував перебувати на місці злочину.

Правоохоронці розповіли, що у той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Коли він побачив поліцейських, то покінчив життя самогубством, вистріливши в себе

Медики намагалися врятувати постраждалу жінку, однак їм не вдалося – вона померла в кареті швидкої.