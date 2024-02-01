Установлено, что подозреваемый ударил ножом ребенка во время словесного конфликта 29 января. Во время проведения следственных действий у него изъяли нож.

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Детали следствия

По данным полицейских, 28 января девочка поехала к подруге, а 30 января она перестала выходить на связь. Мать ребенка обратилась в полицию.

Уже 31 января в ходе дальнейших поисков тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в канаве в Самарском районе города.

Полицейские выяснили, что к совершению умышленного убийства причастен 23-летний мужчина.

В полиции сообщили, что преступника задержали и вручили уведомление о подозрении по статье умышленное убийство. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также у преступника изъяли орудие убийства. Речь идет о ноже.

Кроме этого, полицейские дополнительно начали уголовное производство по статье злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

По данным правоохранителей, на мать погибшей девочки уже составляли несколько протоколов, последний – в конце 2023 года.

В полиции не стали комментировать возможные мотивы убийства, однако отметили, что преступник признает свою вину, а также указал на орудие преступления, которое приобщили к материалам дела.

Справка! Вероятно говорится о Марии Билановой, поскольку накануне в СМИ сообщали, что девочку искали в течение двух дней. Также сообщалось, что тело девочки нашли 31 января.

В Запорожье произошло жуткое убийство

21 октября полицейские получили сообщение о стрельбе в сквере Пограничников Александровского района города Запорожья. По словам свидетеля, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину. В то же время он продолжал находиться на месте преступления.

Правоохранители рассказали, что в то время, когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Когда он увидел полицейских, то покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя

Медики пытались спасти пострадавшую женщину, однако им не удалось – она умерла в карете скорой.