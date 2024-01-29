Оккупанты продолжают совершать зверства в отношении гражданского населения. О еще одном таком случае рассказали в СМИ.
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Расстрел семьи
Так, ужасный инцидент произошел 26 января в Кременной оккупированной россиянами еще в апреле 2022 года. Там на улице нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями.
Убитыми оказалась целая семья: 60-летняя Наталья Бурлуцкая, ее 37-летняя дочь Алла Бурлуцкая и 41-летний мужчина Аллы Андрей Рубан. Известно, что у 37-летней Аллы осталась 18-летняя дочь Виктория.
Как сообщают в медиа, по подозрению в расстреле мирных жителей города задержали 33-летнего российского военного Фидана Хаерзаманова. Его двоих сослуживцев 30-летнего Игоря Дмитриева и 39-летнего Азамата Гареева, которые тоже могут быть причастны к убийству, разыскивают.
Пока мотивы их жестокого поступка неизвестны.
Жертвы российских захватчиков / Фото соцсети
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