Крис Перри и Эндрю Бегшоу, помогавшие с эвакуацией мирных жителей, пропали без вести в январе 2023 года. Как сообщают авторитетные медиа, они спасли сотни жизней в Донецкой области.

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Казнь британских волонтеров

МИД Великобритании сначала сообщал о гибели волонтеров в результате артиллерийских обстрелов, но семья Бегшоу раскрыла другую информацию. Результаты вскрытия показали, что волонтеров казнили, – отметил отец Эндрю.

Они были казнены,

– сказал Sky News профессор Филипп Бегшоу, отец Эндрю, из своего дома в Новой Зеландии.

Родственники волонтеров и эксперты призывают правительство Великобритании расследовать этот инцидент как возможное военное преступление. В то же время важно, что Евгений Пригожин, глава "Вагнера", после исчезновения волонтеров опубликовал фото их паспортов.

Обратите внимание! Полиция Донецкой области год назад сообщила об исчезновении волонтеров, отправившихся в Соледар 6 января 2023-го. Тело одного из них обнаружили через несколько дней.

В конце января 2023 стало известно о гибели Кристофера Перри и Эндрю Бегшоу во время гуманитарной миссии в Соледаре в Донецкой области.

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Военные преступления врага