Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу, які допомагали з евакуацією мирних жителів, зникли безвісти в січні 2023 року. Як повідомляють авторитетні медіа, вони врятували сотні життів у Донецькій області.

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Страта британських волонтерів

МЗС Великої Британії спочатку повідомляло про загибель волонтерів внаслідок артилерійського обстрілу, але сім'я Бегшоу розкрила іншу інформацію. Результати розтину показали, що волонтерів стратили, – зазначив батько Ендрю.

Вони були страчені,

– сказав Sky News професор Філіп Бегшоу, батько Ендрю, зі свого будинку в Новій Зеландії.

Родичі волонтерів та експерти закликають уряд Великої Британії розслідувати цей інцидент як можливий воєнний злочин. Водночас важливо, що Євген Пригожин, ватажок "Вагнера", після зникнення волонтерів опублікував фото їхніх паспортів.

Зверніть увагу! Поліція Донецької області рік тому повідомила про зникнення волонтерів, які вирушили до Соледара 6 січня 2023-го. Тіло одного з них знайшли через кілька днів.

Наприкінці січня 2023 року стало відомо про загибель Крістофера Перрі та Ендрю Бегшоу під час гуманітарної місії в Соледарі в Донецькій області.

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