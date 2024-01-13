Як констатують у Генеральному штабі у суботу, 13 січня, динаміка застосування хімічних речовин російськими загарбниками зростає. Щодня фіксують та реєструють до десятка нових випадків.

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Зростання хімічної загрози

Війська противника найчастіше використовують гранати К-51 та РГР, які скидають з дронів. Також є випадки застосування саморобних вибухових пристроїв із подразнювальними речовинами та артилерійські обстріли снарядами, що містять хімічно небезпечні компоненти.

Сили оборони зафіксували 626 фактів застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень поточного (2024 – 24 Канал) року – 51 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин,

– йдеться в джерелі.

Важливо, що 14 грудня 2023 року наші захисники виявили новий тип газових гранат РГ-ВО. Вони містять хімічну речовину CS. У командуванні Збройних Сил стверджують: це свідчить про розширення арсеналу хімічної зброї, яку використовує агресор.

Сили оборони фіксують застосування ворогом хімічної зброї / Фото Генштабу

Зверніть увагу! Уже 36 випадків застосування хімічних речовин було задокументовано та направлено для розслідування у рамках кримінальних проваджень. Робота ведеться спільно з радіаційною, хімічною та біологічною розвідкою військових частин та Службою безпеки України.

Ворог не припиняє терор