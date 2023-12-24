За даними аналітиків, Росія порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї (CWC), яка забороняє використання RCA як методу ведення війни. Цю інформацію прокоментували також в Збройних Силах України, пише 24 Канал.

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Що кажуть про хімічну зброю в ISW

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія,

– заявили в ISW.

Там також пояснили, що 22 грудня окупанти опублікували у своєму телеграм-каналі великий пост, де детально описала "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках (на східному березі Херсонської області).

Окрім того, підрозділи 810 бригади:

здійснили ротацію в районі Кринок та застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на позиції ЗСУ, щоб змусити українських бійців вийти з укріплень та піддати їх обстрілу з різних видів зброї;

опублікували кадри в мережі, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, імовірно в Кринках.

Аналітики звертають увагу, що аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил) – різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень RCA).

Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року.

Важливо. Росія з 1997 року є державою-учасницею Конвенції про хімічну зброю. Саме цей документ забороняє її використання як методу ведення війни.

Росіяни використовують хімзброю на Півдні: позиція ЗСУ

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що Україна наразі не має верифікованої інформації про це.

Ми вивчаємо обстановку, збираємо дані з різних напрямків в зоні нашої відповідальності. Якщо буде зафіксований та підтверджений такий факт, то він буде й оприлюднений,

– заявила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти можуть готувати обстріли. Адже є активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської й Очаківської громади, які навпроти Кінбурнської коси.