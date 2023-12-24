По данным аналитиков, Россия нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (CWC), запрещающую использование RCA как метода ведения войны. Эту информацию прокомментировали также в Вооруженных Силах Украины, пишет 24 Канал.

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Что говорят о химическом оружии в ISW

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских войск, что является очевидным нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участником которого является Россия,

– заявили в ISW.

Там также объяснили, что 22 декабря оккупанты опубликовали в своем телеграм-канале большой пост, где подробно описали "радикальное изменение тактики", которую бригада применяет против украинских сил в Крынках (на восточном берегу Херсонской области).

Кроме того, подразделения 810 бригады:

осуществили ротацию в районе Кринок и применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на позиции ВСУ, чтобы заставить украинских бойцов выйти из укреплений и подвергнуть их обстрелу из разных видов оружия;

опубликовали кадры в сети, на которых, очевидно, виден такой сброс К-51 на украинскую позицию, предположительно в Крынках.

Аналитики обращают внимание, что аэрозольные гранаты К-51 наполнены раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил) – разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент контроля беспорядков RCA).

Важно. Россия с 1997 года является государством-участником Конвенции о химическом оружии. Именно этот документ запрещает его использование как метод ведения войны.

Россияне используют химоружие на Юге: позиция ВСУ

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что у Украины пока нет верифицированной информации об этом.

Мы изучаем обстановку, собираем данные по разным направлениям в зоне нашей ответственности. Если будет зафиксирован и подтвержден такой факт, то он будет обнародован,

– заявила Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты могут готовить обстрелы. Ведь есть активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины, напротив Кинбурнской косы.