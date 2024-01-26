Недавно на одном из пропагандистских телеканалов опубликовали сюжет о так называемом "усыновлении". Оккупант надеется, что мальчик вырастет "настоящим патриотом России".

Смотрите также Украина вернула еще 4 детей из России и оккупированных территорий: трогательные кадры

"Усыновление" похищенного украинского мальчика

Псковский десантник Виктор Филонов, которого обвиняют в убийствах мирных жителей в Украине, вместе с женой "усыновил" похищенного в Донецкой области 7-летнего мальчика Олега.

Сообщается, что так называемое "усыновление" произошло в декабре 2023 года. Филоновы забрали ребенка из детского дома в Великих Луках Донецкой области еще в 2022 году.

Сотрудники детдома рассказали, что "усыновленный" мальчик родился на Донбассе, но не сообщили, есть ли у него родители. Известно, что Олег страдает ПТСР.

Что известно о российском захватчике

Виктор Филонов с 2012 года служит в 234-м полку 76-й десантно-штурмовой дивизии. Как отмечают родственники оккупанта, он принимает участие в войне с Украиной с самого начала. Российские власти даже наградили его медалями "За возвращение Крыма" и "Участника военной операции в Сирии".

По текущей информации, российский десантник занесен в базу украинского сайта "Миротворец" из-за совершения военных преступлений в Украине. Сообщается, что он принимал непосредственное участие в убийствах гражданских граждан в Бородянке, Буче и других городах, пострадавших от рук оккупантов.

В настоящее время Филонов находится в Пскове, где восстанавливается после ранения. Впрочем, захватчик все же планирует впоследствии возвратиться на войну.

Его жена Мария потеряла своего брата, погиб на фронте. Еще один ее брат по состоянию на данный момент тоже воюет.

Похищение украинских детей Россией: коротко