Нещодавно на одному із пропагандистських телеканалів опублікували сюжет про так зване "всиновлення". Окупант сподівається, що хлопчик виросте "справжнім патріотом Росії".

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"Всиновлення" викраденого українського хлопчика

Псковський десантник Віктор Філонов, якого звинувачують у вбивствах мирних жителів в Україні, разом із дружиною “всиновив” викраденого в Донецькій області 7-річного хлопчика Олега.

Повідомляється, що так зване "усиновлення" відбулося у грудні 2023 року. Філонови забрали дитину з дитячого будинку у Великих Луках Донецької області ще у 2022 році.

Співробітники дитбудинку розповіли, що "усиновлений" хлопчик народився на Донеччині, але не повідомили, чи є у нього батьки. Відомо, що Олег страждає від ПТСР.

Що відомо про російського загарбника

Віктор Філонов з 2012 року служить у 234-му полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. Як зазначають родичі окупанта, він бере участь у війні з Україною від самого початку. Російська влада навіть нагородила його медалями "За повернення Криму" та "Учасника військової операції в Сирії".

За поточною інформацією, російського десантника занесено до бази українського сайту "Миротворець" через скоєння воєнних злочинів в Україні. Повідомляється, що він брав безпосередню участь у вбивствах цивільних громадян у Бородянці, Бучі та інших містах, які постраждали від рук окупантів.

Наразі Філонов перебуває у Пскові, де відновлюється після поранення. Втім, загарбник все ж планує згодом повернутися на війну.

Його дружина Марія втратила свого брата, який загинув на фронті. Ще один її брат станом на зараз також воює.

Викрадення українських дітей Росією: коротко