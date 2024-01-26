Нещодавно на одному із пропагандистських телеканалів опублікували сюжет про так зване "всиновлення". Окупант сподівається, що хлопчик виросте "справжнім патріотом Росії".
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"Всиновлення" викраденого українського хлопчика
Псковський десантник Віктор Філонов, якого звинувачують у вбивствах мирних жителів в Україні, разом із дружиною “всиновив” викраденого в Донецькій області 7-річного хлопчика Олега.
Повідомляється, що так зване "усиновлення" відбулося у грудні 2023 року. Філонови забрали дитину з дитячого будинку у Великих Луках Донецької області ще у 2022 році.
Співробітники дитбудинку розповіли, що "усиновлений" хлопчик народився на Донеччині, але не повідомили, чи є у нього батьки. Відомо, що Олег страждає від ПТСР.
Що відомо про російського загарбника
Віктор Філонов з 2012 року служить у 234-му полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. Як зазначають родичі окупанта, він бере участь у війні з Україною від самого початку. Російська влада навіть нагородила його медалями "За повернення Криму" та "Учасника військової операції в Сирії".
За поточною інформацією, російського десантника занесено до бази українського сайту "Миротворець" через скоєння воєнних злочинів в Україні. Повідомляється, що він брав безпосередню участь у вбивствах цивільних громадян у Бородянці, Бучі та інших містах, які постраждали від рук окупантів.
Наразі Філонов перебуває у Пскові, де відновлюється після поранення. Втім, загарбник все ж планує згодом повернутися на війну.
Його дружина Марія втратила свого брата, який загинув на фронті. Ще один її брат станом на зараз також воює.
Викрадення українських дітей Росією: коротко
- Згідно з останніми підтвердженими даними, після початку повномасштабної війни країна-агресорка депортувала або примусово перемістила на свої території 19 тисяч 546 українських дітей. Станом на зараз з них повернути вдалось тільки 388. Решта Кремль не повертає в Україну.
- 5 січня Володимир Путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства Росії. Відомо, що у відповідному наказі йдеться про те, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки, які є громадянами України, можуть отримати громадянство Росії. Причому за особистим рішенням Владіміра Путіна та без врахування всіх або окремих вимог законодавства країни-агресорки.
- Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня одностайно ухвалила резолюції "Ситуація щодо дітей України". Вона закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей Росією – геноцидом українського народу.