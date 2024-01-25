Порятунком дітей займалась команда Save Ukraine (Спасемо Україну). Відповідне відео 25 січня опублікував засновник організації та колишній Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.
Дивіться також Фабрика дитячого горя: в ООН послухали, як Росія "захищає" українських дітей
Що відомо про повернення українських дітей
Сьогодні (25 січня – 24 канал) діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже декілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр,
– розповів Кулеба.
За його словами, ці випробування вже позаду та ці діти перебувають в безпеці.
Україна змогла повернути 4 українських дітей: дивіться відео
Кулеба зазначив, що команда Save Ukraine повернула вже 231 українську дитину з Росії та тимчасово окупованих територій. Для цього команда здійснила 15 рятувальних місій.
Понад 19 тисяч дітей залишаються викраденими в Росії
- Згідно з даними Офісу генпрокурора, Росія депортувала та примусово перемістила з України 19 тисяч 546 українських дітей. Повернути вдалось тільки 388.
- Окрім того, 13 – постраждали від сексуального насильства, 521 дитина – загинула, 1 213 – зазнали поранень, 2 196 – зникли безвісти, понад 22 тисячі – знайшли.
- Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла, що є щонайменше 6 сценаріїв, за якими Росія вивозить наших дітей.
- До речі, восени 2023 року Єльський університет повідомив, що, згідно з дослідженням, Кремль вивозить дітей в Білорусь. Відомо про щонайменше понад 2,4 тисячі неповнолітніх громадян України. Дітей перевезли у табори чи інші білоруські установи. Після цього не вдалось з'ясувати, куди перемістили дітей.