Порятунком дітей займалась команда Save Ukraine (Спасемо Україну). Відповідне відео 25 січня опублікував засновник організації та колишній Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

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Що відомо про повернення українських дітей

Сьогодні (25 січня – 24 канал) діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже декілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр,

– розповів Кулеба.

За його словами, ці випробування вже позаду та ці діти перебувають в безпеці.

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Кулеба зазначив, що команда Save Ukraine повернула вже 231 українську дитину з Росії та тимчасово окупованих територій. Для цього команда здійснила 15 рятувальних місій.

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